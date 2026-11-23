Süßer Nachwuchs für Oti Mabuse! Die Tänzerin verkündet auf Instagram die Geburt ihres Sohnes und gibt erste Einblicke ins Glück zu viert.

durfte die Profitänzerin einen kleinen Sohn auf der Welt begrüßen, womit das Familienglück nun endgültig komplett ist. Die frohe Botschaft verkündete die ehemaligeverrät, verbrachte das Paar das gesamte Wochenende vor allem damit, ausgiebig mit dem Nachwuchs zu kuscheln – und wollte den Kleinen am liebsten gar nicht mehr aus den Armen legen.

Besonders rührend ist es für die frischgebackene Zweifachmama, ihre zweijährige Tochter nun in ihrer völlig neuen Rolle als stolze große Schwester zu erleben. Wie der Junge heißt, behalten die Eltern allerdings vorerst als kleines Familiengeheimnis für sich.

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"Wir haben das ganze Wochenende damit verbracht, unseren kleinen Jungen zu lieben, ihn abwechselnd im Arm zu halten und 'Nur noch fünf Minuten' zu sagen, wenn es Zeit war, ihn weiterzugeben. " Auch aus dem Schwärmen über das neue Leben zu viert kommt die 36-Jährige kaum noch heraus: "Wir schauen uns immer wieder an und fragen: 'Kannst du glauben, dass das unsere Familie ist? ' Wir vier zusammen, und unsere Herzen fühlen sich so erfüllt an. Wir fühlen uns komplett.

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" Neben liebevollen Willkommensgrüßen richtet sie zudem rührende Dankesworte an ihre Familie, Freunde sowie ihre Geburtshelferin, da die Schwangerschaft bereits ab der dritten Woche kein Spaziergang gewesen sei – ohne dabei jedoch ins Detail zu gehen. In den Kommentaren überschlagen sich prompt die Glückwünsche: Neben Stars wie Zoe Ball,Ein Moment mit riesiger Bedeutung: Bei ihrer ersten Schwangerschaft war es nämlich gar nicht mehr zu einer Feier gekommen, da ihre heute zweijährige Tochter damals rund zehn Wochen zu früh das Licht der Welt erblickt hatte.

Umso größer ist nun die Erleichterung und Freude darüber, den kleinen Sohn wohlbehalten in den Armen zu halten und das Leben ab sofort zu viert zu genießen. Wie findet ihr es, dass Oti und Marius den Namen ihres Sohnes vorerst für sich behalten?