Ein Kampf für Leben und Gesundheit: Ein Kind kämpft gegen Krebs

Dieses Mädchen hat bereits im Alter von drei Monaten eine akute myeloische Leukämie (AML) erhalten und muss seitdem regelmäßig in das Krankenhaus gehen. Trotz vier Chemoblöcke und mehr als ein halbes Jahr Krankenhausaufenthalte kämpft Leandra hartnäckig gegen den Krebs. Ihre Familie lebt in Isolation und trägt Masken, desinfiziert ihre Hände und trägt Kleidung vor der Haustür aus, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren.

Als Ausra (46) ihre kleine Tochter im Arm hält, ist Leandra gerade einmal drei Monate alt. Sie hat Fieber, ist erschreckend blass, ihr Bauch wirkt aufgebläht.

Die Eltern fahren in München in die Klinik – in der Hoffnung auf eine harmlose Erklärung. Am 3. April 2017 bekommen sie stattdessen eine Diagnose, die ihnen den Boden unter den Füßen wegzieht: akute myeloische Leukämie (AML). Leandra liegt da bereits in der Kinderonkologie.

Vater Platon (51) klammert sich noch kurz vor dem Arztgespräch an einen letzten Gedanken: Vielleicht ist die normale Station einfach überfüllt. Doch als ein Mitarbeiter des psychosozialen Dienstes das Zimmer betritt, wissen sie, dass nichts mehr gut ist. Als die Mutter zaghaft fragt, ob die für Juni geplante Taufe trotz Chemotherapie stattfinden könne, sagt die Ärztin einen Satz, den sie nie vergessen wird: „Wir wissen nicht, ob sie bis dahin noch lebt.

“ Vier Tage später wird Leandra notgetauft. „Ihre Überlebenschance lag zu diesem Zeitpunkt laut der Ärzte bei acht Prozent“, erinnert sich die Mutter. Doch Leandra kämpft. Vier Chemoblöcke.

Mehr als ein halbes Jahr Krankenhaus, von der Diagnose bis November. Nur drei Tage darf Leandra in dieser Zeit nach Hause nach Moosach. Ausnahmezustand. Ihre drei Jahre ältere Schwester Emilia wird zur Lebensretterin, sieDoch Normalität sieht anders aus.

Das Haus als Festung. Kein Spielen im Garten, keine Besuche, keine Ausflüge in den Zoo. Die Familie lebt in Isolation. Kleidung wird vor der Haustür ausgezogen und sofort gewaschen, Masken getragen, Hände ständig desinfiziert.

„Das war unser Corona-Training, bevor es Corona gab“, sagen die Eltern. Dann verschlechtert sich Leandras Zustand erneut. Im Oktober 2018 folgt die zweite Knochenmarktransplantation – dieses Mal ist der Vater der Spender. Wieder Hoffnung.

Doch nur ein gutes Jahr später kehrt die Angst zurück. Der nächste Rückschlag: eine Augenentzündung. Bei einer Operation im November 2019 entdecken die Ärzte eine Ansammlung vonIm Sommer 2021 stehen die Eltern vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens: Noch einmal alles riskieren – oder ihr Kind in die Palliativmedizin begleiten? Sie entscheiden sich fürs Kämpfen.

Im September 2021 spendet die Mutter Knochenmark. Die dritte Transplantation. Seitdem geht es Leandra gut. Seit Februar 2022 gilt sie als „rezidivfrei“.

Damit das weiterhin so bleibt, bekommt sie seit vier Jahren sogenannte Spenderlymphozyten von ihrer Mutter. Diese Immunzellen werden nach einer Transplantation gezielt in geringen Dosen gegeben, damit sie Restkrebszellen erkennen und bekämpfen.

Während es in der Erwachsenenmedizin für den Einsatz von Spenderlymphozyten bereits etablierte Behandlungskonzepte gibt, ist die Datenlage in der Kinderonkologie noch begrenzt.. eine klinische Studie an der München Klinik Schwabing und dem Klinikum rechts der Isar der TU München, um herauszufinden, welche Kinder von Spenderlymphozyten am meisten profitieren und wie die Behandlung am besten dosiert werden sollte. Unterstützung kommt dabei von.

Die BILD-Hilfsorganisation übernimmt die Personalkosten für einen Arzt und einen Clinical Scientist, damit neue Standards für eine wirksame Therapie geschaffen werden können und krebskranke Kinder wie Leandra bessere Heilungschancen erhalten





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