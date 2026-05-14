Ein kanadischer Investor kauft die Mercedes-Autohäuser und will sie weiterführen. Der neue Chef Kuldeep Billan will selbst kommen, um den Mitarbeitern seine Pläne darzulegen.

Hunderte laufen in den Mercedes-Glaspalast hinter dem Berliner Tiergarten. Unten stehen Luxus-Vorführwagen und Diplomaten-Autos, oben gibt es eine Mitarbeiterversammlung. Denn ein kanadischer Investor kauft die Mercedes-Autohäuser und will diese weiterführen.

Der neue Chef Kuldeep Billan (46) will selbst kommen, um den Mitarbeitern seine Pläne darzulegen. Die Presse darf nicht dabei sein, Billam ist eher öffentlichkeitsscheu, es gibt keine Fotos von ihm, aber BILD weiß, was dort passiert. Nach sechs Minuten tritt Billan ans Mikrofon, sagt auf Deutsch „Es freut mich, hergekommen zu sein“ und wechselt dann ins Englische. Mitarbeiter, die dieser Sprache nicht mächtig sind, können per Kopfhörer einer Simultanübersetzung lauschen.

Billan sagt, dass er in den kommenden Jahren Deutsch lernen will, denn seine Investition sei eine langfristige Angelegenheit. Er erzählt, wie er es seit 2014 schaffte, ein-Händler-Mogul zu werden, dabei wolle er keine bestehenden Strukturen zerstören.

„Wir glauben an euch, ihr glaubt an uns“, sagt er den Mitarbeitern. Seine Pläne seien sehr langfristig: „Ich habe einen 9-jährigen Sohn. Ich möchte, dass er das Geschäft irgendwann übernimmt.

“ Der Plan sei, langfristig der größte Autohändler der Welt zu werden. Billan: „Mein Vater war ein Einwanderer der ersten Generation, ein Taxifahrer. Er wollte, dass ich mal mein eigenes Geschäft habe, das hier macht mich sehr stolz.

“ Er werde eine Wohnung innehmen und oft in der Stadt sein. Die Mitarbeiter sollten ihre Jobs behalten und genauso weiterarbeiten wie bisher.

„Das lokale Team muss das Geschäft vorantreiben“, so Billan. Er sei kein Fan von Bürokratie und unproduktiven Meetings.

„Am liebsten kommuniziere ich mit Whatsapp! “ Er wolle, dass Mitarbeiter sich weiterentwickeln können, ein Mechaniker könne aufsteigen, auch global arbeiten. „Ich bin nicht hier, um Menschen zu feuern. “ Bei einer Fragerunde entschuldigt sich eine eifrige Mitarbeiterin für die schlechte Presse, die ihn in Deutschland empfangen habe.

Billan: „Ja, als ich das gelesen habe, sah es so aus, als sei ich sechs Meter groß und gekommen, um Menschen zu fressen.

“Als eine Frage zu „Tarifverträgen, Betriebsrat und Gewerkschaftsrat“ kommt, sagt Billan: „Wir wollen, dass ihr euch und eure Familien ernähren könnt. Wenn ihr erfolgreich seid, sind wir erfolgreich.

“ Nach etwa einer Stunde gibt es Currywurst und Bouletten, viele Mitarbeiter strömen aus dem Gebäude, die Stimmung ist eher gut. Mit den Medien reden darf keiner





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