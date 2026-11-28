Nürnberg - Auch in diesem Jahr steht ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum auf dem Nürnberger Bahnhofsplatz. Nürnbergs Oberbürgermeister König hat die Beleuchtung eingeschaltet und einen Appell an Bürger und Besucher gerichtet.

- Auch in diesem Jahr steht ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum auf dem Nürnberger Bahnhofsplatz. Nürnbergs Oberbürgermeister König hat die Beleuchtung eingeschaltet und einen Appell an Bürger und Besucher gerichtet.

, vor dem Hauptbahnhof präsentiert sich die Noris indes besinnlich: Am Donnerstag hat Oberbürgermeister Marcus König die Beleuchtung des festlich geschmückten Baums am Bahnhofsplatz eingeschaltet. Wie in jedem Jahr erfolgte der Akt einen Tag vor der In einer Pressemitteilung veröffentlicht die Stadt Nürnberg Zahlen rund um den Baum: Etwa 8500 LED-Lämpchen lassen die Edeltanne erleuchten, deren Spitze 15 Meter über dem Bahnhofsplatz thront. Die Lichterketten kommen auf eine Gesamtlänge von rund einem Kilometer.

Advertisement

Advertisement

Mit 250 roten und weißen Christbaumkugeln haben Mitarbeitende des Servicebetriebs Öffentlicher Raum den Baum geschmückt. In finanziell herausfordernden Zeiten verweist die Stadt auf den geringen Stromverbrauch der LED-Beleuchtung: Die Stromkosten für den gesamten Beleuchtungszeitraum - von Ende November bis Mitte Januar - sollen sich auf zirka 30 Euro belaufen. Nürnbergs Oberbürgermeister bezeichnet den Weihnachtsbaum als „schönen Kontrast“, der Hektik und Eile am Bahnhofsplatz entgegensteht. Der Baum lade „dazu ein, für einen Augenblick innezuhalten und sich auf die Adventszeit einzustimmen.