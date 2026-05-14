Ein Kind in Hannover ist in einen Gartenpool gefallen und gestorben

Ein Kind ist während eines Flohmarkts in Hannover in einen Gartenpool gefallen und gestorben. Die Eltern suchten verzweifelt nach dem vermissten Kleinen und erhielten die erschreckende Nachricht, dass ihr Sohn im Wasser trieb und nicht mehr zu retten war.

Ein tragischer Unfall erschüttert die kleine Gemeinde im Raum Hannover . Während eines Flohmarkts stürzte ein Kind (2) in einen Gartenpool . Der Junge starb wenig später in der Klinik.

Das Drama ereignete sich vergangenen Sonntag am Rande eines Garagenflohmarktes in Kleinburgwedel (135 Einwohner, ). Auf dem Gelände verloren die Eltern den Jungen plötzlich aus den Augen, suchten panisch nach dem vermissten Kleinen.

Schließlich erhielten sie die Schreckensnachricht: Der Zweijährige war in einen Gartenpool gefallen und trieb bewusstlos im Wasser. Noch vor Ort begannen Helfer mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Ein Rettungshubschrauber flog den Jungen in eine Klinik. Die Ärzte konnten den Kleinen nicht mehr retten.

Die Ortsbürgermeisterin Lars Wöhler (CDU) zu BILD: "Den Eltern geht es natürlich furchtbar. Wir versuchen, die Familie in dieser schweren Stunde nach allen Kräften zu unterstützen.

". Über Whatsapp-Kanäle startete sie einen Spendenaufruf für die Familie. Die Resonanz auf die Aktion ist groß im Dorf. Wöhler zufolge kam bereits ein stattlicher Beitrag zusammen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Unfall Kindersport Gartenpool Hannover Kleinburgwedel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ein E-Bike mit 100km Reichweite und StVZO-Zulassung ist dank Coupon gerade ein SchnäppchenBei Amazon ist gerade ein mit 5 Sternen bewertetes E-Bike mit bis zu 100 Kilometern Reichweite mit 100 Euro-Coupon besonders günstig im Angebot. Wie...

Read more »

„Wie ein Albtraum“: Neuer FSK-18-Trailer zu „Evil Dead Burn“ verspricht ein blutiges Horror-GemetzelEs gibt einen neuen Trailer zu „Evil Dead Burn“, der endlich das volle blutige Ausmaß der höllischen Familienzusammenkunft enthüllt.

Read more »

Windows 10: Wer diese Warnung nicht ernst nimmt, geht ein großes Risiko einMicrosoft gibt Nutzern von Windows 10 ein wichtiges Werkzeug, um eine unsichtbare Gefahr zu erkennen.

Read more »

Erziehung: An diesen Dingen erkennt man direkt, dass ein Kind gut erzogen istBrav war gestern: Erfahre, welche Verhaltensweisen heute als Zeichen guter Erziehung gelten und was du deinem Kind mitgeben solltest.

Read more »