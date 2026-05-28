Ein Kind wurde in eine Falle gelockt und getötet. Mörderinnen müssen zahlen, wenn sie volljährig sind.

Ein Kind wurde in eine Falle gelockt und mit mehr als 70 Messerstichen getötet. Von zwei Mädchen, die zur Tatzeit selbst erst 12 und 13 Jahre alt waren. Der Mord an Luise (12) schockierte vor drei Jahren Deutschland. Jetzt fiel das Urteil. Die Hinterbliebenen der Schülerin bekommen 125.000 Euro Schmerzensgeld. Dazu 15.000 Euro Beerdigungs- und 4000 Euro Anwaltskosten.

Ein Kind wird in eine Falle gelockt und mit mehr als 70 Messerstichen getötet. Von zwei Mädchen, die zur Tatzeit selbst erst 12 und 13 Jahre alt waren.

Der Mord an Luise (12) schockierte vor drei Jahren Deutschland. Da die Täterinnen so jung waren, dass sie keine Gefängnisstrafe fürchten mussten, klagten Luises Eltern auf Schmerzensgeld. Jetzt fiel das Urteil. Die Hinterbliebenen der Schülerin bekommen 125.000 Euro Schmerzensgeld.

Dazu 15.000 Euro Beerdigungs- und 4000 Euro Anwaltskosten. Junker in der Urteilsbegründung: "Das Schmerzensgeld soll den Betroffenen Ausgleich für erlittenes Leiden geben und darüber hinaus spielt die Genugtuungsfunktion hier eine Rolle. Es war eine heimtückische Mordtat aus niedrigen Beweggründen, die die Kammer fassungslos macht.

" und die minderjährige Schwester hatten insgesamt rund 180.000 Euro gefordert. Dabei handelte es sich um Schmerzensgeld, Hinterbliebenengeld und Beerdigungskosten. Die Familie wollte laut Anwalt mit dem Zivilprozess ein Zeichen setzen. Dass ein solches Verbrechen nicht straflos bleiben darf.

Vergleichbare Fälle gab es in Deutschland bisher nicht. Die Mörderinnen müssen zahlen, sobald sie volljährig sind. Bis dahin fallen 5 Prozent Zinsen pro Jahr an. Sie versuchten zunächst, Luise mit einer Mülltüte zu ersticken.

Als sie sich wehrte, soll das ältere Mädchen sie festgehalten haben, während die beste Freundin mit einem spitzen Gegenstand 74 Mal zugestochen haben soll. Freudenberg liegt an der Landesgrenze von NRW, der Tatort lag aber in Rheinland-Pfalz. Deshalb fand dort der Prozess statt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Mädchen wurden zu Beginn per Video zugeschaltet und sollen den Im unwegsamen Gelände rund um den Tatort suchten Polizisten im März 2023 nach der Mordwaffe.

Sie ist bis heute nicht gefunden. Nach BILD-Informationen schrieb die mutmaßliche Haupttäterin drei Tage vor der Tat im Chat: "Ich bringe die um!

" Vorausgegangen war ein jugendlicher Streit um Nichtigkeiten im Internet. Luise sei qualvoll gestorben, jeder der 74 Stiche habe Schmerzen verursacht, heißt es in der Klageschrift. Die Anwälte gehen davon aus, dass die Täterinnen ihr Opfer mehr als eine Stunde lang attackierten: 72 Minuten war das Handy der besten Freundin am Tatort eingeloggt. vor allem um die Frage ging, wie sehr Luise gelitten hat.

Während die Kläger sagten, sie sei noch längere Zeit bei Bewusstsein gewesen, argumentierten die Anwälte der Mädchen, dass. Die zweite Jugendliche soll nach der Unterbringung in einer Psychiatrie auch in eine Wohngruppe wechseln. Zumindest bis zum 18. Geburtstag werden die Behörden für eine engmaschige Therapie und Betreuung der Mädchen sorgen.

Doch Luises Eltern werden ihre geliebte Tochter nie mehr in die Arme schließen können. Auch Geld kann diesen Schmerz nie lindern





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