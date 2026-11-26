Singapur schickt Soldaten und Fahrzeuge für Übungen nach Australien. Zwei Übungsgebiete dort umfassen zusammen rund 7600 Quadratkilometer – mehr als das Zehnfache der Fläche des Stadtstaats.

Singapur schickt Soldaten und Fahrzeuge für Übungen nach Australien. Zwei Übungsgebiete dort umfassen zusammen rund 7600 Quadratkilometer – mehr als das Zehnfache der Fläche des Stadtstaats.lässt seine Streitkräfte regelmäßig in Australien trainieren.

Der dicht besiedelte Stadtstaat verfügt dort über Übungsflächen, die zusammen etwa zehnmal so groß sind wie sein eigenes Staatsgebiet. Derzeit hält das singapurische Militär sein jährliches Herbstmanöver „Exercise Wallaby“ in Australien ab. Die Soldaten üben auf dem Übungsgelände Shoalwater Bay in Queensland. Laut einerAustralien bietet Singapur viel Platz für Manöverhat mehr als sechs Millionen Einwohner und umfasst 744 Quadratkilometer.

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Für große Militärübungen reicht der Platz im dicht bebauten Stadtstaat nicht aus. Das Land nutzt deshalb zwei Gebiete in Australien: Shoalwater Bay an der Ostküste im Bundesstaat Queensland und das neu entstehende Übungsgelände Greenvale.rund 4500 Quadratkilometer groß. Ein Teil des Gebiets liegt im Meer. Allein der ausgebaute Bereich umfasst demnach 1100 Quadratkilometer.