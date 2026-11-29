Während eure Nachbarn noch zum Fitnessstudio pilgern, trainiert ihr bereits in eurem eigenen High-Tech-Gym mit persönlichem Trainer – und das auf...

Während eure Nachbarn noch zum Fitnessstudio pilgern, trainiert ihr bereits in eurem eigenen High-Tech-Gym mit persönlichem Trainer – und das auf kleinstem Raum. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Wer richtig trainieren will, muss entweder ins Fitnessstudio oder sich ein kleines Gym zu Hause einrichten. Das größte Problem dabei ist der Platz, denn davon brauchen die Geräte viel.

Advertisement

Das Gym Monster 2 von Speediance bietet eine Lösung. Auf sehr wenig Raum sind extrem viele Sportarten möglich. Aktuell bekommt ihr dasFür alle, die ein komplettes Fitnessstudio in einem Gerät auf kleinstem Raum haben wollen. Für alle, die interaktive Hilfe und einen Coach haben möchten, der auf dem Display angezeigt wird, eure Daten analysiert und euch motiviert.