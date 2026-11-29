Nach 32 Jahren Freundschaft fliegen ein Southwest-Pilot und eine Flugbegleiterin ein letztes Mal gemeinsam. Zum Abschied stellen sie ein Foto ihres ersten Treffens nach.

Nach 32 Jahren Freundschaft fliegen ein Southwest-Pilot und eine Flugbegleiterin ein letztes Mal gemeinsam. Zum Abschied stellen sie ein Foto ihres ersten Treffens nach.von Southwest Airlines sorgt für Aufmerksamkeit.

Die Airline veröffentlichte Fotos, auf denen Bernadette und Mike die Aufnahme ihres ersten gemeinsamen Moments vor 32 Jahren nachstellen, wie das „ „32 Jahre Freundschaft und ein letzter Flug zusammen“, schrieb Southwest Airlines in einem Social-Media-Beitrag.

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„Als Bernadette und Mike 1994 zum ersten Mal Freunde wurden, hätten sie sich wahrscheinlich nie vorgestellt, dass sie dieses süße Foto Jahrzehnte später nachgestalten würden. “ Pilot und Flugbegleiterin stellen zum Abschied 32 Jahre altes Foto nach: Pilot Mike geht in den Ruhestand. In den USA dürfen Verkehrsfluggesellschaften Pilotinnen und Piloten nach den Regeln der Luftfahrtbehörde FAA grundsätzlich nicht mehr beschäftigen, sobald sie das 65. Lebensjahr erreicht haben.