Ein Loch in China: Das tiefste Sinkloch der Welt

Ein Loch in China, es klafft mitten in der Millionenmetropole und Stadtprovinz Chongqing gähnt ein Abgrund von riesiger Ausmaße: das Xiaozhai Tiankeng. Es ist das tiefste Sinkloch der Welt mit 626 Metern in der Tiefe und 527 Metern in der Breite. Fast nie erreicht ein Sonnenstrahl den Boden dieses gewaltigen Kraters. Und doch wächst dort Leben in dem absonderlichen Ökosystem, das von eigenen, eigenen Regeln lebt. Ein Sinkloch, auch Doline genannt, entsteht, wenn ein unterirdischer Hohlraum einstürzt und durch Erosion gesunken ist.

Ein Loch in China , es klafft mitten in der Millionenmetropole und Stadtprovinz Chongqing gähnt ein Abgrund von riesiger Ausmaße: das Xiaozhai Tiankeng. Es ist das tiefste Sinkloch der Welt mit insgesamt 626 Metern in der Tiefe und 527 Metern in der Breite.

Fast nie erreicht ein Sonnenstrahl den Boden dieses gewaltigen Kraters. Und doch wächst dort Leben in dem absonderlichen Ökosystem, das von eigenen, eigenen Regeln lebt. Eine Welt für sich, die für die Menschen unzugänglich bleibt. Ein Sinkloch, auch Doline genannt, entsteht, wenn ein unterirdischer Hohlraum einstürzt und durch Erosion gesunken ist.

Laut "BBC" konnte diese Phase des Prozesses zehntausende Jahre dauern. Der Krater entstand aus porösen Sandstein und wurde durch regenwässerige Errosion groß geworden. Ein bedeutender unterirdischer Fluss schuf riesige Höhlen, die schließlich die gesamte Blase einstürzten. Die Dimensionen sind so groß, dass man den Eiffelturm twice hineinversenken könnte. oder fast 40.000 olympische Schwimmbecken mit Wasser gefüllt.

Aus diesem Absonderോളichtspaare Forscher eine Pflanzenwelt, die weltweit ihresgleichen sucht. Zu den über 1200 Pflanzenarten gehörten 64 Pflanzenarten genauer. Es überraschte die Autoren den. Ihre Flora funktioniert anders als an der Oberfläche.

Sie wachsen viel schneller als gewöhnlich. Die Bedingungen sind hier konstant: Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Durch die steilen Wände ist der Wald am Grund komplett von der Außenwelt abgeschieden. Ein Mikrokosmos, in dem die Flora und Fauna an der Oberfläche anders funktioniert.

Laut "BBC" wurde das Xiaozhai Tiankeng erstmals im Jahre 1994 "entdeckt" einem britisches Team von Höhlenforschern. Einheimische kannten sie bereits seit Jahrhunderten.





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