Superman stellt sich regelmäßig übermächtigen Feinden, doch für einen, stellt die Vernichtung ganzer Universen kein Problem dar.

Superman stellt sich regelmäßig übermächtigen Feinden, doch einer, der nun zurückzukehren scheint, stellt eine besondere Herausforderung dar. Die Vernichtung ganzer Universen ist für ihn kein Problem.

Lex Luthor, Darkseid, Brainiac, Zod. Das sind nur vier Gegner von Superman, die regelmäßig auftreten und dem Mann aus Stahl Probleme bereiten. Doch es gibt einen, der sich mit den genannten Bösewichten darum streitet, der Mächtigste zu sein. Die Rede ist von Imperiex.

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Nachdem er im Jahr 2000 von Jeph Loeb und Ed McGuinness erfunden wurde, war er vor allem 2001 im „Our Worlds at War“-Event von DC der große Gegenspieler. Darin musste sich Superman mit einigen seiner größten Widersacher verbünden, darunter Lex Luthor undAktuell deutet der Comic „Justice League Unlimited #28“ die Rückkehr des Oberschurken an. Das könnte Superman, aber auch das restliche DC-Universum in große Not bringen. Die Kräfte von Imperiex sind nämlich enorm – enorm zerstörerisch.