Emilia Watermeier, 15, ist die jüngste Bundesliga-Spielerin aller Zeiten und spielt bei der SGS Essen. Sie hat bereits in der zweiten Bundesliga gespielt und hat einen Profivertrag. Ihr Potenzial wurde früh erkannt, und sie hat einen besonderen Moment erlebt, als sie in der Startelf stand und sogar in der 74. Minute eingewechselt wurde.

Ein Mädchen aus Marl hat es geschafft, in der Bundesliga zu spielen, was kaum jemand vor ihr geschafft hat. Sie ist die jüngste Bundesliga - Spielerin aller Zeiten.

Emilia Watermeier, 15, spielt bei der SGS Essen und hat bereits in der zweiten Bundesliga gespielt. Sie hat einen Profivertrag und spielt seit vielen Jahren in diesem Verein. Ihr Potenzial wurde früh erkannt. Sie hat einen besonderen Moment erlebt, als sie in der Startelf stand und sogar in der 74.

Minute eingewechselt wurde. Sie möchte sich auf die nächsten Herausforderungen vorbereiten und hofft, dass ihr Verein nicht absteigt. Emilia ist bodenständig und möchte in der zweiten Bundesliga ihr Bestes geben, weil sie sicher noch eine lange Karriere vor sich hat





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