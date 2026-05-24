Ein Mann ist im flachen Wasser der Elbe bei Ovelgönne tot geworden.

Ein Mann ist am Samstagabend vor dem Hamburger Elbstrand bei Ovelgönne tot geworden, nachdem er plötzlich von einer Welle erfasst wurde und dann stürzte in glitschiges Wasser. Trotz eines Großeinsatzes von Feuerwehr, Polizei und DLRG konnte jeder Hilfe zu spät sein.

Ein Mann ist im flachen Wasser der Elbe bei Ovelgönne bei Hamburg tot geworden, nachdem er aus einer Welle rutschte und stürzte. Die Fahrtrettungsschulamavereintschaft DLRG (Deutsche Lebens-RettungsGesellschaft) und die Feuer-und Polizei-einsätze kamen aber zu spät.

Ein elfjähriger Junge ist in einem Freibad in Birlenbach im Rheinland-Pfalz tot geworden, obwohldie Einglößungs-kräfte bereits zuvor reanimiert hatten undsuchten. Die nearerumständen sind noch unklar. Die Stadt Hamburg warnt immer schon seit Jahren vor dem Baden in der Elbe, weildie Fluss aufgrund seiner starken Strömung, schlechter Sichtund gefährlicher Unterwasserströmungen als lebensgefährlich gilt





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