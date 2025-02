Ein Neu-Deutscher über Demokratie und Herausforderungen

Ein deutsch-indischer Startup-Gründer spricht über seine Entscheidung zur Einbürgerung, seine politischen Präferenzen und die Herausforderungen der deutschen Gesellschaft aus seiner Sicht.

Mit der anstehenden Bundestagswahl steht für viele Menschen, die kürzlich eingebürgert wurden, eine neue Möglichkeit im Raum: Zum ersten Mal dürfen sie in Deutschland wählen. Die politische Diskussion beschäftigt sich häufig mit der Sorge, dass die Lockerung des Einbürgerung srechts die Bedeutung des deutschen Passes schwächen könnte - dass er zur 'Ramschware' wird, wie die Union es formuliert hat. Die Interview-Serie 'Zweite Heimat, erste Wahl' beschäftigt sich genau mit dieser Frage.

Wir sprechen mit den neuen Staatsbürgern: Welche politischen Präferenzen haben sie? Welche Partei würden sie wählen, wie sehen sie ihre Rolle in der deutschen Gesellschaft? Heute sprechen wir mit einem deutsch-indischen Startup-Gründer, der anonym bleiben möchte. Während meines Bachelors in Indien habe ich in Regensburg ein Sommerpraktikum gemacht. Das war meine erste Erfahrung in Deutschland und die hat mir sehr gut gefallen. Während des Studiums habe ich auch ein Praktikum in Paris gemacht, aber Deutschland hat mich besonders angesprochen. Nach meinem Bachelor habe ich mich dazu entschieden, ein Masterstudium in München zu beginnen. \Warum haben Sie sich entschieden, sich einbürgern zu lassen? Die Entscheidung war eigentlich nicht schwer. Ich lebe hier seit zehn Jahren, hatte bereits einen langfristigen Aufenthaltstitel und fühle mich hier wie zu Hause. Außerdem konnte ich in Indien nicht mehr wählen, da dies über das Konsulat nicht möglich ist. Und ich dachte, es macht schon Sinn, wenn ich dann mindestens in einem der beiden Länder wählen darf. Ich weiß nicht, ob ich mein Leben lang in Deutschland bleibe, aber ich habe vor, langfristig hier zu leben. \Nein, das war nicht möglich. Indien erlaubt keine doppelte Staatsbürgerschaft. Auch wenn es in Deutschland mittlerweile erlaubt ist, musste ich dennoch meinen indischen Pass abgeben. Das ist eine Entscheidung, die von der indischen Regierung so geregelt ist. Der deutsche Pass ist für mich eine Bestätigung, dass ich ein Teil der Gesellschaft bin, in der ich seit Jahren lebe. Ich kann hier meine Meinung äußern und auch politisch mitgestalten. Auch die Idee von Europa finde ich ganz cool. Während meiner Promotion wurde ich durch das Marie Skłodowska-Curie Fellowship gefördert, das von der EU finanziert wird. Dieses Programm hat mir unter anderem auch gezeigt, wie wertvoll die europäische Zusammenarbeit ist.\Naja, in gewisser Weise schon, aber in anderen Situationen auch nicht. Ich schätze die gesellschaftlichen Strukturen sehr, vor allem das Soziale hier. Wir zahlen hohe Steuern, aber dafür gibt es Sicherheit für arme und nicht privilegierte Menschen. Kulturell fühle ich mich jedoch stärker mit meiner indischen Herkunft oder vielleicht auch mit südeuropäischen Werten verbunden. Zum Beispiel bin ich sehr offen für neue Menschen in meinem sozialen Umfeld und knüpfe schnell Freundschaften. Da merke ich schon einen Unterschied zu den Menschen, die hier aufgewachsen sind. Es bedeutet mir sehr viel. Das Wahlrecht ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Bürgers. Besonders in der aktuellen politischen Lage, nach der US-Wahl und mit wichtigen Themen wie Migration, ist es entscheidend, sich aktiv einzubringen. Ich finde, die kommende Wahl ist nicht nur für die nächsten Jahre entscheidend, sondern vielleicht auch für die kommenden Jahrzehnte.\Ich bin mir noch nicht sicher, welche Partei ich wähle. Ich weiß schon, in welche Richtung es gehen wird, muss aber noch die Wahlprogramme durchlesen. Im Moment geht es in Richtung SPD oder Grüne. Die CSU kommt für mich auch infrage, aber da sie die Migration zum Hauptthema ihres Wahlkampfs gemacht haben, finde ich die Option immer weniger interessant. Ich finde, in unserer Gesellschaft gibt es aktuell größere Probleme, auf die man sich fokussieren könnte. Die Fakten, wie zum Beispiel, dass Renten- und Gesundheitssystem stark belastet sind, die Industrieproduktion geringer wird, der Klimawandel und die Erneuerung der Infrastruktur sollten im Mittelpunkt stehen. Was ich in keinem Fall wählen würde, ist die AfD. Indien hat ein enormes Wirtschaftswachstum und eine positive Dynamik in der letzten Zeit. In Deutschland sehe ich hingegen oft Pessimismus und bürokratische Hürden, die Fortschritt ausbremsen. Außerdem gibt es in Deutschland wenig Flexibilität bei der Arbeit. Viele Menschen halten sich strikt an ihre Jobbeschreibung und sind nicht bereit, über ihren definierten Aufgabenbereich hinauszugehen. Sie sagen: 'Das steht nicht in meiner Arbeitsbeschreibung, also mache ich es nicht.' Natürlich mag das aus ihrer Sicht logisch sein, aber für Innovation und Wachstum braucht es mehr Eigeninitiative. Gerade als Gründer merke ich, wie schwierig es ist, mit dieser Mentalität zu arbeiten. Eine weitere Besonderheit Indiens ist die große regionale Vielfalt. Was die sprachlichen und kulturellen Unterschiede betrifft, ist Indien vergleichbar mit der Europäischen Union





