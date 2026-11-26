Anton Blümler spielt Colin - und musste sich für seinen neuen Job einer ganz besonderen Herausforderung stellen.

Bei „Alles was zählt“ steht ein spannender Neuzugang in den Startlöchern, der die Eislaufwelt in Essen ordentlich aufmischen könnte. Schauspieler Anton Blümler übernimmt die Rolle des Collin Hansen.

Doch nicht nur für seine Serienfigur beginnt damit ein völlig neues Leben. Auch privat musste sich der Schauspieler für seinen neuen Job einer ganz besonderen Herausforderung stellen, wie er im Video erzählt.bekommt das Steinkamp-Zentrum sportlichen Zuwachs aus Dänemark. Der Eiskunstläufer hat lange Zeit mit derselben Partnerin auf dem Eis gestanden. Doch sowohl privat als auch sportlich gehen die beiden mittlerweile getrennte Wege.

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Für Colin ist es an der Zeit, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.