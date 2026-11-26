In Fuchstal gehen die Lichter aus: Die Gemeinde trennt sich für einen Versuch vom öffentlichen Stromnetz. Klappt im Krisenszenario die Versorgung mit selbst erzeugtem Strom?

In Fuchstal gehen die Lichter aus: Die Gemeinde trennt sich für einen Versuch vom öffentlichen Stromnetz. Klappt im Krisenszenario die Versorgung mit selbst erzeugtem Strom?

Fuchstal - Können wir uns bei einem großflächigen Stromausfall einfach selbst mit Energie versorgen? Dieser Frage wird heute in Fuchstal im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech nachgegangen - mit einer geplanten Trennung vom öffentlichen Stromnetz. Die Gemeinde will sich dann über mehrere Stunden mit selbst erzeugter Energie versorgen. Betroffen sind davon die beiden Ortsteile Leeder und Asch - und damit 1.450 Haushalte.

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Nach der Trennung vom öffentlichen Netz rechnet die Kommune mit einem Stromausfall von rund 30 Minuten. So lange dauere es, bis die Energieversorgung im Inselbetrieb wieder aufgebaut sei. Die Energie, die für die Versorgung benötigt werde, stammt in dem Versuch aus Wind- und Solarkraft aus der Gemeinde sowie aus einem Batteriespeicher vor Ort. Je nach Versuchsverlauf könne es im Laufe des Tages zu kürzeren Stromausfällen kommen.