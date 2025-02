Ein Panzer als Kulisse: Ingo Zamperoni spricht mit einem ehemaligen Wehrdienstverweigerer

In der neuen ARD-Reportage 'Was bewegt?' sprechen Ingo Zamperoni und Jessy Wellmer mit Menschen aus Deutschland über ihre Sorgen und Ängste vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und der wirtschaftlichen Unsicherheit.

Ein Panzer als Kulisse: Ingo Zamperoni im Gespräch mit Ulrich Nothwang (l.), der einst den Wehrdienst verweigerte. Nun ließ er sich als Reservist bei der Bundeswehr ausbilden.Mit dieser Frage fuhren Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni und seine Kollegin Jessy Wellmer durchs Land. Ein Gespräch über Sorgen, Ängste und Menschen, die Mut machen.

Wenn Ingo Zamperoni in den vergangenen zwei Monaten nicht die 'Tagesthemen' moderierte, dann reiste er durch die Republik – ebenso wie seine Kollegin Jessy Wellmer, mit der er im Wechsel bei den 'Tagesthemen' zu sehen ist. Die beiden drehten die Reportage 'Was bewegt?', die nun vor der Bundestagswahl in der ARD läuft. Politiker kommen darin nicht vor, Zamperoni und Wellmer wollten wissen, was die Menschen im Land umtreibt. Er sitzt in seinem Büro beim NDR, wo die Sendung gerade noch final bearbeitet wird, und ist bereit für das Gespräch. Die persönliche wirtschaftliche Unsicherheit und die Frage, wie wir Migration kontrollieren, vor dem Hintergrund dieses Krieges auf europäischem Boden. Uns ist aufgefallen: Die Gewissheiten, die man in den Neunzigern und in den Nullerjahren hatte, nämlich, dass Frieden, Wohlstand und Fortschritt linear immer so entspannt weiterzugehen scheinen, die ist erschüttert. Das bewegt viele Menschen. Und es besteht das Grundgefühl, dass es so nicht weitergehen kann und sich etwas ändern muss.Die Menschen, die wir gesprochen haben, wünschen sich sehr viel konkretere Lösungen für die Probleme, die sie im Alltag direkt betreffen. Und wenn die Demokratie für sie nicht funktioniert, dann verlieren sie das Vertrauen. Vielleicht sollten wir aber ein bisschen mehr Zuversicht haben bei all den Herausforderungen, die es gibt. Andere Länder haben ja ähnliche Probleme wie wir ….Das ist vielleicht der Tatsache geschuldet, dass viele andere Länder die letzten Jahrzehnte nicht so 'kuschelig' vor sich hin leben konnten wie wir, sondern gezwungen waren, mit härteren Einschnitten oder Kriegen klarzukommen. Ich glaube, eine wichtige Frage ist auch, ob Politik den Leuten mehr zumuten kann. Die Menschen wollen reinesssy Wellmer und Ingo Zamperoni fragen in ihrer Reportage:'Was bewegt Deutschland?' – zu sehen ab 15. Februar in der ARD-Mediathek und am 17. Februar um 20.15 Uhr im ErstenAch, bei den Menschen, die wir getroffen haben, war die Ampel schon ziemlich Schnee von gestern. Die Menschen blicken eher nach vorn. Aber da ist ein großes Fragezeichen. Es war wie ein Symbolbild, als ich bei einer Demo in einem Dorf inSie meinen das Dorf Bairawies, in dem 280 Menschen leben und eine Flüchtlingsunterkunft für rund 130 Menschen gebaut werden soll. Dagegen gibt es Widerstand. Was haben Sie dort so zu hören bekommen? Was im Grunde viele gesagt haben – und ich habe es denen auch abgenommen –, ist: Wir sind nicht per se gegen Ausländer, wir sind nicht per se gegen Einwanderung. Aber wie soll das in der Praxis funktionieren? Da ist ein 280-Seelen-Dorf, in dem es keine Läden gibt, nur Wohnhäuser. Wenn das um fast die Hälfte vergrößert wird und plötzlich 130 Menschen da hinkommen und auf einer Wiese zusammengepfercht sind: Da ist die große Angst vor potenziellen Konflikten. Das Containerdorf wird niemandem die Sicht auf die Zugspitze versperren, die man dort sehr schön sehen kann. Aber diese Angst, was passiert, wenn so viele traumatisierte Menschen kommen – und oft sind es ja eher junge Männer, denen die Flucht bis nach Deutschland gelingt ­–, ist da. Viele haben gesagt: Wir trauen uns zu, 20, 30 Leute zu übernehmen, die wir in Ferienwohnungen oder in einer Unterkunft hier betreuen können – aber 130 Leute? Das war die Hauptmotivation dieses Protests. In Bayern auf dem Dorf: Zamperoni mit Wolfgang Köster (M.) und Johann Heimgreiter, die sich bei'Bairawies Aktiv' engagieren – der Verein organisiert den Widerstand gegen eine Flüchtlingsunterkunft. Köster ist bei den GrünenDer Anführer des Protestes ist ein Grüner. Das hat Sie vermutlich überrascht, oder?Dieser Grüne erzählt Ihnen, er habe erstmal seine Mutter fragen müssen, ob das mit dem Protest okay sei … … ja, die Mutter ist damals im Krieg als Flüchtling aus Schlesien hierhergekommen. Sie fand den Protest in Ordnung, weil er ja nicht per se gegen Zuwanderung ist, sondern das Gefühl thematisiert, dass sie unkontrolliert ist. Im Dorf fragen sie sich: Wie sollen wir das schaffen? Die Antwort ist die Politik nach dem Empfinden vieler schuldig geblieben. Sie haben auch den Rekruten Ulrich Nothwang gesprochen, der sich jetzt gemeldet hat, um Deutschland notfalls mit der Waffe zu verteidigen, eigentlich aber Wehrdienstverweigerer war. Das Gespräch hat mich sehr beeindruckt. Das mag vielleicht auch an der Kulisse gelegen haben: Wir haben uns in Munster getroffen, dort ist einer der größten Standorte des Heeres in Deutschland. Während Nothwang erzählte, waren im Hintergrund all die Kriegsgeräte zu sehen, die derzeit auch in der Ukraine im Einsatz sin





