Ein futuristischer Wohnkomplex aus Lego, der in Montreal gebaut wurde, wird nun in einem Nachbau mit der Unreal Engine 5 vorgestellt. Das Projekt stammt von einem Architekten, der unter anderem mit Legosteinen gearbeitet hat. Der Wohnkomplex Habitat 67 war ursprünglich für eine spektakuläre Optik konzipiert, jedoch mehr deren Wohnraum für viele Menschen für實ße. Der Nachbau zeigt, wie das Projekt hätte aussehen sollen, falls es nicht eingedämpft worden wäre.

Ein riesiger, modularer Wohnkomplex, aus Lego entstanden und wirklich gebaut: Die Unreal Engine zeigt, wie Habitat 67 hätte sein sollen. Ein riesiger, modularer Wohnkomplex, aus Lego entstanden und wirklich gebaut: Die Unreal Engine zeigt, wie Habitat 67 hätte sein sollen.

Was kommt dabei heraus, wenn ein talentierter Architekt zu viel mit Legosteinen spielt? Der futuristische Wohnkomplex Habitat 67 in Montreal. In diesem Video seht ihr ihn in einem Nachbau mit der Unreal Engine 5. Okay, das ist zugegebenermaßen eine etwas zu flapsige Beschreibung dessen, was vor fast 60 Jahren in Kanada passiert ist.

Aber bei seinen Entwürfen für Habitat 67 hat der damalige Architekturstudent Moshe Safdie tatsachlich unter anderem mit jeder Menge Legosteine gearbeitet. Das bietet sich in diesem Fall besondes an, weil der Gebäudekomplex ähnlich wie bei Legosteinen modular aufgebaut war. Man hat einzelne, unabhängige Wohneinheiten unterschiedlich aufeinandergestapelt. Dabei ging es aber weniger um eine spektakuläre Optik, sondern viel mehr um Wohnraum für viele Menschen, der trotz zentraler Lage in der Stadt viel Licht und Raum für Terrassen und Gôrten bieten sollte.

Warum das Projekt letztlich deutlich eingedampft werden musste und nie die hier zu sehende Größe erreicht hat sowie weitere Details dazu erfahrt ihr im Artikel 1967 baute man in Kanada futuristische Häuser, die auf Legobauzen basierten. Ein halbes Jahrhundert später weiß man dank Unreal Engine, was daraus hätte werden sollen





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