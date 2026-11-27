Ein echter Lichtblick für graue Wintertage! ❄️🧶 Bei Lands’ End gibt es gerade den wunderschönen Fair-Isle-Drifter-Cardigan im Black-Friday-Sale reduziert. Das Beste daran: Dank 100 Prozent reiner Baumwolle wärmt die Strickjacke herrlich weich.

Rosa, verspielte Muster und 100 Prozent Baumwolle: Dieser hübsche Cardigan von Lands’ End bringt Farbe in graue Winter tage. Bei Lands’ End haben wir einen ganz besonders hübschen Cardigan entdeckt, der den Scandi- Winter look perfekt umsetzt.

Und das Beste? Zum Black Friday kostet das schöne Stück statt knapp 100 nur noch rund 60 Euro. Zugegeben, bei diesem Strickjäckchen waren wir ein bisschen schockverliebt. Das süße Rosa trifft auf ein traditionelles Fair-Isle-Muster in Blau, Weiß und Rot.

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Kleine Herzen, verspielte Ornamente und schneeflockenartige Motive verleihen dem Cardigan einen herrlich nostalgischen Charme. Hinzu kommen eine klassische Knopfleiste, ein Rundhalsausschnitt und hübsche Rippenbündchen. Irgendwie erinnert uns die Strickjacke an einen gemütlichen Winterurlaub in Skandinavien – heiße Schokolade und verschneite Holzhütten inklusive. : Normalerweise kostet der Fair-Isle-Drifter-Cardigan bei Lands’ End 99,99 Euro.