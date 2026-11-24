Samsung könnte bald eine nützliche Funktion für eurer Handy liefern, mit dem ihr Erinnerungen in neuer Form teilen könnt.

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Samsung arbeitet an einer neuen Funktion, die es euch ermöglichen soll, aus euren Fotos und Videos ansprechende Kurzvideos zu erstellen. SamMobile hat das Feature mit dem Namen „Shorts“ in einer frühen Beta-Version der kommenden BenutzeroberflächeDie Bedienung soll dabei auf zwei Wegen funktionieren: Entweder erstellt die Software automatisch Vorschläge für euch, oder ihr beschreibt mit eigenen Worten, was für ein Video ihr euch wünscht.

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Ein Befehl wie „Erstelle ein Video von meinem letzten Urlaub“ genügt, und die KI sucht die passenden Medien zusammen und fügt sie zu einem Clip zusammen. , um die Stimmung des Videos zu unterstreichen. Alle fertigen Clips werden anschließend übersichtlich im „Stories“-Bereich der Galerie-App gesammelt, wo ihr sie jederzeit wiederfinden und teilen könnt (Quelle:Aktuell befindet sich die Funktion noch in der Entwicklung und ist für Nutzer nicht zugänglich. Selbst Beta-Nutzer können es noch nicht verwenden.

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Es gibt zudem Hinweise darauf, dass Samsung für besonders aufwendige KI-FunktionenBlack Friday 2026: Die GIGA Wunschliste mit den besten Angeboten bei AmazonWenn Samsung das Foto-Feature zusammen mit One UI 9.5 veröffentlicht, wird es voraussichtlich Anfang 2027 zusammen mit der neuen Galaxy-S27-Serie vorgestellt. Dann erfahren wir hoffentlich auch Kosten und ob das Feature in Deutschland überhaupt verfügbar sein wird. Viele KI-Funktionen sind hierzulande zum Start nicht verfügbar.