Für Biathlet Arttu Heikkinen steht viel auf dem Spiel. Nach einem schweren Jagdunfall kämpft der Finne weiter vor Gericht. Seine sportliche Zukunft hängt an einer entscheidenden Frage.

Für Biathlet Arttu Heikkinen steht viel auf dem Spiel. Nach einem schweren Jagdunfall kämpft der Finne weiter vor Gericht. Seine sportliche Zukunft hängt an einer entscheidenden Frage.steht noch am Anfang – doch aus Gründen, die nur indirekt mit dem Sport zu tun haben, droht der Laufbahn des 22-Jährigen ein frühes Ende.droht ihm der Verlust seiner Waffenlizenz, sollte es rechtskräftig werden.

Heikkinen hat Revision eingelegt und zieht vor den Obersten Gerichtshof, um es zu verhindern. Hintergrund ist ein folgenschwerer Unfall im September 2024. Bei einem Jagdausflug traf ein Schuss aus Heikkinens Schrotflinte seinen Patenonkel am Oberkörper und am Kopf. Der Mann verlor dadurch das Sehvermögen auf einem Auge.

Advertisement

Advertisement

Sowohl das Bezirksgericht als auch das Berufungsgericht verurteilten den 22-Jährigen wegen schwerer fahrlässiger Körperverletzung und eines Jagdvergehens. Heikkinen hatte stets betont, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe. Seine Verteidigung will laut finnischen Medienberichten nun insbesondere die Rolle des Unfallopfers neu bewerten lassen. Tuominen zufolge habe sich der Patenonkel nicht an die Sicherheitsvorschriften gehalten und sei vor die Schusslinie geraten.