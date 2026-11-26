Der Spanier Pablo Hernández de Cos soll der neue Mr. Euro werden. Auch Deutschland und Frankreich bekommen wichtige Posten.

Die Europäische Zentralbank senkt ihre drei Leitzinssätze nach eigenen Angaben erneut um jeweils 0,25 Prozentpunkte. Es ist die sechste Leitzinssenkung seit vergangenem Sommer und die fünfte in Folge.

Die Videografik erläutert, wie die EZB versucht, in der Eurozone für stabile Preise zu sorgen. in Frankfurt am Main werden und als Nachfolger der scheidenden Präsidentin Christine Lagarde fortan über die Stabilität der Gemeinschaftswährung wachen. Wie Diplomaten am Donnerstag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel berichteten, besteht im Kreise der Staats- und Regierungschefs ein breiter Konsens in Bezug auf diese Personalie.

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