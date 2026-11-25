Die Stadt wertet das Gelände an der Kapellenstraße in den kommenden Tagen auf und richtet eine dringende Bitte an Eltern und Kinder.

Die Stadt wertet das Gelände an der Kapellenstraße in den kommenden Tagen auf und richtet eine dringende Bitte an Eltern und Kinder.haben die Arbeiten zur Erneuerung und Aufwertung der Spielgerät e begonnen.

In den kommenden zwei Wochen wird der Spielplatz nach Angaben der Stadt umfassend modernisiert. Eine besondere Neuerung ist der Aufbau eines Ninja-Parcours, der die bisherige Bananenrutsche ersetzen wird. Das neue Spielgerät bietet spannende Herausforderungen und richtet sich insbesondere an Schulkinder. Klettern, Balancieren und Geschicklichkeit sind gefragt.

Advertisement

Darüber hinaus wird die bestehende Schaukel durch eine neue ersetzt. Auch der Fallschutz rund um das Karussell wird erneuert.bleibt der gesamte Spielplatz vollständig gesperrt. Diese Sperrung ist aus Sicherheitsgründen erforderlich, da während der laufenden Bauarbeiten und beim Einsatz von Baumaschinen die Sicherheit der Kinder nicht gewährleistet werden kann. Die Stadt bittet alle Eltern und Kinder, die Absperrungen unbedingt zu beachten.