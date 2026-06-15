Ein Sportwetten-Fan hat eine Million US-Dollar verloren, weil Spanien gegen Kap Verde nur ein Unentschieden spielte.

Ein Sportwetten-Fan hat aufgrund des Unentschiedens zwischen Spanien und Kap Verde eine Million US-Dollar verloren. Ein anderer Nutzer hatte hingegen auf einen Sieg Spaniens gesetzt und gewann satte 4,7 Millionen Dollar.

Ein Sport wetten-Fan hat wegen Spanien s Patzer im Auftaktspiel der Fußball-WM eine Million US- Dollar verloren. Wie der englische Telegraph meldet, hatte die Person den Betrag, der rund 863.000 Euro entspricht, auf einen Sieg der „Furia Roja“ am Montag gegen den krassen Außenseiter Kap Verde gesetzt.

Da der Turnierneuling dem Europameister jedoch ein 0:0 abtrotzte, war die Million futsch. Die Wette sei laut Telegraph auf der US-amerikanischen Plattform Polymarket platziert worden und hätte dem Wettenden umgerechnet knapp 100.000 Euro eingebracht. Derweil habe ein anderer Nutzer 400.000 US-Dollar (rund 345.000 Euro) darauf gesetzt, dass Spanien nicht gewinnt, und damit satte 4,7 Millionen Dollar (rund 4 Millionen Euro) eingestrichen. Spanien gilt als einer der Top-Favoriten auf den Titel bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada.

Gegen Kap Verde, den 67. der Weltrangliste, tat sich das Team um Superstar Lamine Yamal jedoch enorm schwer und scheiterte mehrfach an Vozinha, dem überragenden Torwart der „Blauen Haie“





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