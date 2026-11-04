Ein Talent fürs Morden und Minotaurus: Krimispiele in der Kinowoche

Anton Corbijn inszeniert Helen Mirren als Patricia Highsmith in "Ein Talent fürs Morden", während Andrei Swjaginzew im politisch aufgeladenen "Minotaurus" russische Verhältnisse seziert.

Die aktuelle Kinowwoche präsentiert zwei tiefgründige Krimierzählungen, die das Genre neu interpretieren. Anton Corbijn s filmischer Beitrag "Ein Talent fürs Morden" kehrt zu den literarischen Wurzeln des Psychopathen zurück, während Andrei Swjaginzew s " Minotaurus" eine schonungslose Analyse der heutigen russischen Gesellschaft liefert.

Highsmith und Ripley in der Schweiz

Der junge New Yorker Lektor Edward Ridgeway, gespielt von Alden Ehrenreich, bringt Pakete für Patricia Highsmith in die Schweiz. Das wichtigste Geschenk ist ein glänzendes Messer, das die exzentrische Autorin fasziniert.

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Highsmith, verkörpert von Helen Mirren, testet Ridgeway mit ihrem Messer. Sie fragt, wer nicht gerne etwas damit zerteilen würde. Die Szene zeigt die dunkle Ader der Schriftstellerin, die Arsen in Reichweite hat.

Ridgeway soll Highsmith zu einem letzten Roman bewegen. Sie beginnen eine Zusammenarbeit. Ridgaways Beobachtungen inspirieren die Geschichte des Hochstaplers Tom Ripley.

Ripley hat es auf das Vermögen einer jungen Erbin abgesehen, die Ridgeway kennengelernt hat. Olivia Cooke spielt diese Figur. Die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen.

Corbijn adaptiert das Theaterstück von Joanna Murray-Smith. Das Ergebnis ist ein suspensegeladenes Kammerspiel. Es öffnet sich zum eleganten Ripley-Revival.

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Politik und Ehe in Russland

Andrei Swjaginzew inszeniert "Minotaurus" als politischen Thriller. Der Film wurde mit dem Großen Preis der Jury in Cannes ausgezeichnet. Er zeigt die russische Gesellschaft scharf.

Der Unternehmer Gleb, gespielt von Dmitriy Mazurov, steht vor einem Dilemma. Der Bürgermeister verlangt Namenslisten von Angestellten für die Front im Ukraine-Krieg.

Gleb hat auch private Probleme. Er verdächtigt seine Frau Galina, gespielt von Iris Lebedeva, der Untreue. Er heuert einen Detektiv an.

Diese beiden Handlungen verschmelzen. Das Ehedrama wird zum politischen Thriller. Swjaginzew zeigt eine Gesellschaft voller Verrohung.

Gleb ist ein Opportunist. Er versucht, seinen Problemen zu entkommen. Das moralische Urteil des Regisseurs ist vernichtend.

Genre-Mischung und gesellschaftlicher Spiegel

Beide Filme nutzen das Genre des Krimis als Spiegel. "Ein Talent fürs Morden" erforscht die Psychologie eines Mörders. "Minotaurus" zeigt die Psyche einer Nation.

Corbijn nutzt feine Ironie. Die Figuren sind keine einfachen Helden. Sie sind komplex und moralisch ambivalent. Highsmith erkennt die dunklen Seiten von Ridgeway.

Swjaginzew verwendet streng komponierte Bilder. Die Atmosphäre ist bedrückend. Der Krieg in der Ukraine ist überall präsent.

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Die Kinowoche bietet somit eine doppelte Portion. Es geht um das Böse im Einzelnen und das Böse im System. Beide Filme sind visuell anspruchsvoll und intellektuell fordernd.

Unterschiedliche Ansätze der Regisseure

Anton Corbijn ist für seine düstere Ästhetik bekannt. Sein Film "A Most Wanted Man" zeigt seine Vorliebe für Spionagegeschichten. Hier wendet er diese Kunst auf eine literarische Figur an.

Andrei Swjaginzew ist ein Exil-Russe. Er kritisiert die politischen Verhältnisse in Russland. "Minotaurus" ist kein einfacher Thriller, sondern eine Gesellschaftsstudie.

Die Schauspieler leisten hervorragende Arbeit. Helen Mirren und Dmitriy Mazurov verkörpern ihre Rollen mit Tiefe. Sie zeigen die Zerbrechlichkeit ihrer Charaktere.

Die Kinobesucher können sich auf spannende Abende freuen. Die Filme sind unterschiedlich, aber beide sind relevant. Sie laden zum Nachdenken ein.

Fazit zur aktuellen Kinolandschaft

Herbstzeit ist Krimizeit. Diese Filme nutzen die Jahreszeit perfekt aus. Die düsteren Themen passen zur Jahreszeit.

"Ein Talent fürs Morden" ist ein Tribut an Patricia Highsmith. Es ehrte ihre Literatur. Es zeigt, wie Fiktion Wirklichkeit wird.

"Minotaurus" ist eine Warnung. Er zeigt die Gefahren von Autoritarismus und moralischem Verfall. Beide Filme sind Must-Sees.

Sie demonstrieren die Vielfalt des Krimigenres. Von psychologischer Studie bis zur politischen Satire. Die Kinolandschaft bleibt aktiv und interessant.