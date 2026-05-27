Ein Traumkörper ist auch mit über 50 möglich

Dr. Michael Despeghel erklärt, wie ein athletischer Körper auch mit über 50 erreicht werden kann.

Ab dem 50. Lebensjahr macht sich der Muskelschwund bei Männern deutlich bemerkbar. Dennoch bleibt der Wunsch nach einer athletischen Statur, die Kraft ausstrahlt, bestehen. Dr. Michael Despeghel betont, dass ein Traumkörper auch mit über 50 möglich ist, aber das Mindset eines Angreifers erfordert, der bereit ist, für zwölf Monate die Komfortzone zu verlassen und das Projekt wie einen Businessplan anzugehen.

Die Muskulatur schrumpft ab dem 30. Lebensjahr jährlich um drei Prozent, daher ist ein Check beim Arzt am Anfang der Sache entscheidend. Hier müssen Hormonwerte wie Testosteron und DHEA, Körperfett und Mikronährstoffe geprüft werden. Es ist wichtig, dass hormonell alles in Ordnung ist, da der Traumkörper sonst trotz hartem Training unerreichbar bleiben kann.

Um das Training zu Hause zu machen, ist eine Ausstattung mit Hanteln, Langhantel, Widerstandsbändern und einem Bauchrad essenziell. Erste sichtbare Ergebnisse stellen sich bei Disziplin nach etwa drei Monaten ein. Um den Fettstoffwechsel zu stützen, sind 150 g Kohlenhydrate täglich erlaubt, aber abends sollte man auf Kohlenhydrate verzichten zugunsten von Protein.

Trainierte sollten ihren Bedarf auf ca. 1,6 g Eiweiß pro Kilo Körpergewicht steigern und drei Mahlzeiten mit vier Stunden Pause sowie 20 g hochwertiges Protein direkt nach dem Krafttraining zu sich nehmen





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