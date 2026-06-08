Ein überraschend emotionaler Sportfilm: Das Comeback

Ein Film über die wahre Geschichte des Boxers James J. Braddock, der während der Großen Depression in den USA plötzlich alles verliert und verzweifelt versucht, seine Familie über Wasser zu halten.

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Ein überraschend emotionaler Sportfilm auf euch. Der Film basiert auf der wahren Geschichte des Boxers James J. Braddock und erinnert in seiner Grundstimmung stark an Klassiker. Wiespielt den einst erfolgreichen Profi-Boxer, der während der Großen Depression in den USA plötzlich alles verliert und verzweifelt versucht, seine Familie über Wasser zu halten. Trotz starker Kritiken blieb das Drama damals eher unter dem Radar und gilt heute als einer der unterschätztesten Filme des Oscar-Preisträgers.

Auch dieses Jahr erwarten euch wieder einige spannende Filme im Kino. Worauf ihr euch freuen könnt, erfahrt ihr in unserem Video. Nachdem eine Verletzung seine Karriere zerstört hat, arbeitet der ehemalige Boxer Braddock als einfacher Hafenarbeiter und kämpft ums Überleben. Stromausfälle, Geldprobleme und die Angst, seine Familie auseinanderbrechen zu sehen, bestimmen seinen Alltag.

Als sich unerwartet die Chance auf ein kurzfristiges Box-Comeback ergibt, nutzt er diese - obwohl kaum jemand noch an ihn glaubt. Gerade die Mischung aus Familiendrama, historischer Atmosphäre und klassischen Underdog-Momenten macht Das Comeback so mitreißend. Vor allem Fans von emotionalen Underdog-Geschichten dürften hier auf ihre Kosten kommen. Russell Crowe liefert eine intensive und glaubwürdige Performance ab, die stark an seine besten Rollen erinnert.

Regisseur Ron Howard inszeniert die Geschichte bewusst bodenständig und emotional statt übertrieben pathetisch. 42 Jahre später: Das wurde aus den Stars aus dem Kultfilm Karate Kid. Mag und Lust auf ein ruhigeres, aber sehr stark gespieltes Sportdrama hat, sollte Das Comeback bei Disney+ definitiv eine Chance geben





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