In Hagenbecks Tierpark entdeckte der Illustrator Ivar Radowitz das Walross Antje. Das Tier erlangte als Maskottchen und Logo des NDR einen großen Bekanntheitsgrad. Am 5. November ist der Hamburger im Alter von 90 Jahren gestorben, wie seine Witwe dem NDR bestätigte.

"Manche Menschen hinterlassen Spuren, die lange bleiben. Nicht laut, nicht im Scheinwerferlicht, sondern in Bildern, Erinnerungen und dem, was eine Organisation über viele Jahre prägt".

So schreibt die Produktionsdirektion des NDR zum Tod des Grafikers und Illustrators Ivar Radowitz. Das trifft es ziemlich gut. Bei dem Namen Ivar Radowitz wird bei vielen vielleicht nichts klingeln. Aber dessen Werk - das Walross Antje als Logo des NDR - haben viele auch weit über den Norden hinaus direkt im Sinn.

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Die"Antje" hat im Laufe der Jahre mehrere Darstellungsformen auf dem NDR Fernsehlogo erhalten. Sie stammen alle von Ivar Radowitz.in Hamburg. Dieser liegt in unmittelbarer Nähe zum Sender. Der damalige Chef-Designer des NDR sah direkt das Potential der Walross-Dame:"Dann bin ich rüberspaziert zu Hagenbecks mit einer Kamera und habe mich umgeschaut.

Und hatte das Glück, dass ich direkt vor dem Antje-Becken stehen konnte, wo sie aktiv war. Mit Schwimmen und Schnaufen und Schnauben. Ich war so von den Socken, so begeistert!

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" Er habe das dem NDR Direktor vorgemacht und gesagt:"Das müssen wir unbedingt nehmen. Etwas Schöneres für den NDR, für Norddeutschland als dieses Wassertier gibt es nicht!

"Walross Antje wird von 1983 bis 2001 zum NDR Star Das war der Beginn von Antje als NDR Star. Zunächst lief sie als Pausenbild im Fernsehen und pustete ein NDR Logo am Beckenrand auf. Davon soll sogar die BBC begeistert gewesen sein. Mitarbeiter sollen Radowitz gesagt haben, dass er aus Antje das machen solle, was der Löwe für die Metro-Goldwyn-Mayer-Studios ist.

So entwickelte er 1983 Antje zum Maskottchen des NDR weiter, wie er im NDR Fernsehen erzählt:"Hier haben wir 82 neue Logos, neue Schriften entwickelt und haben nach einer Sympathiefigur gesucht. Die fand ich mit Antje in Hagenbeck.

" Ivar Radowitz stammt gebürtig aus Riga. Er hat mit unzähligen Zeichnungen das Aussehen des Norddeutschen Rundfunks geprägt. Das freundliche Walross-Gesicht zierte bis 2001 den Sender. Doch Radowitz, der 1936 in Riga geboren wurde, machte nicht nur Antje zum Marketing-Star.

Er prägte auch mit seinen Zeichnungen die Identität des NDR. In den Pausenbildern, die er fürs Fernsehen erschuf, erkannten viele ihre Heimat: Liebevoll gezeichnete Ansichten von norddeutschen Orten mit kleinen Details wie in einem Wimmelbild - Oldenburg, Föhr, Lübeck, Celle - zogen über Jahre über die Bildschirme vieler Familien. Bis 1996 prägte Radowitz die Bildsprache des NDR, um sich dann während der Rente seinem persönlichen Werk zu widmen - stets mit einem gewissen Witz.

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So malte er beispielsweise 26 NDR-Kolleginnen und Kollegen als Pflanze mit teils lateinischen oder italienischen Namen wie die Fratello Barba Bianca. Und er erfüllte sich einen Traum und malte zeitweise im Turmatelier derin Hamburg:"Das ist ein besonderer Glücksfall gewesen. Zu Anfang ging es mir nur zum Kontakt zur Kirche hier und zu Professor Denecke, aber dass sich das als Atelier aufgetan hat, ist ein besonderes Geschenk", sagte Radowitz.

Pausenfilme mit Ballon und das Walross Antje als Marke des NDR: Beide Ideen stammen von einem Mann - dem Grafiker Ivar Radovitz.

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