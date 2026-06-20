Ein warmer Sommerabend in Hamburg, bei dem die Menschen sich nackt machen und das Süße Nichtstun genießen. Die Schönheit des Nichtstuns wird beschrieben, wie Menschen sich nackt machen und sich in Ruhe gelassen werden.

Ein warmer Sommer abend in Hamburg , ich schlunze auf dem Balkon, als ich zwei Männerfüße über dem Geländer sehe. Anfangs hätte mich dieser Anblick gestört, aber ich entspanne mich und denke: "Herrlich, oder?

So schön kann Hamburg sein". Der Fußmann antwortet: "Schönste Stadt der Welt". Heiße Sommertage sind nicht immer ein großes Geschenk, aber sie machen uns alle zu Italienern. Wir genießen das Süße Nichtstun, ohne schlechtes Gewissen.

Die meisten von uns operieren nicht am offenen Herzen. Wenn unser Vitamin-D-Speicher wieder randvoll ist, sehen wir auch gelassen den ersten Regentropfen entgegen. Aber bis dahin machen wir uns ungeniert so nackig, wie die Sonne es zulässt. Wir zeigen ungeniert unsere Fledermaus-Oberarme, unsere halben Pobacken in superknappen Shorts.

An Ost- und in den Sommerwochen liegen wir Nacktfrösche wie Sardinen im Sand. Menschen, die sich nackt machen, haben keine schlechte Laune, im Gegenteil. Wir entblößen uns nicht nur textil, sondern auch mental und werden dadurch verletzlicher und schutzloser. In Shorts und bauchfreiem T-Shirt oder in Badehose passt kein Mensch, der pöbelt und beleidigt.

Zu nackter Haut passt nur ein Lächeln, kein Geschrei. Wer in einem Hauch von Nichts im Park oder einfach nur daliegt, will nicht über Politik diskutieren, sondern möchte sich nur wie ein friedliches Faultier den Pelz wärmen und in Ruhe gelassen werden. Ein schöner Sommer macht uns alle zu Italienern. Dolce far niente. Süßes Nichtstun ist etwas, das wir genießen sollten, ohne schlechtes Gewissen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nacktheit Sommer Hamburg Nichtstun Italien

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nachrichten für den Norden: Vielfältige Themen von Wirtschaft über Sicherheit bis UmweltDie Nachrichtensendung für den Norden Deutschlands behandelt ein breites Spektrum an aktuellen Themen. Dazu gehören ein Milliardenauftrag für die Rostocker Neptun-Werft sowie begleitende Diskussionen über wirtschaftliche Entwicklung und Arbeitsplätze in der Region. Weitere Inhalte sind die örtliche Polizeifahndung nach einem flüchtigen Mörder und eine Serie von Einbrüchen in Agrarbetrieben, die im Norden zugenommen haben. Die Sendung berichtet zudem über die Innenministerkonferenz und den letzten Castor-Transport nach Brokdorf sowie damit verbundene Proteste und Sicherheitsmaßnahmen. Historische Rückblicke, wie Dagmar Berghoffs erstmalige Moderation der tagesschau vor 50 Jahren, Complemen die Ausgabe. Ebenso werden lokale Ereignisse wie ein Schul-Schachturnier in Hamburg, Umweltprojekte zur Wiedehopfe-Wiederansiedlung und das Explosion in einem Mehrfamilienhaus thematisiert. Militärische Aspekte zoals die Ausbildung der Bundeswehr-Reserve und infrastrukturelle Meldungen wie die Freigabe der Bahnstrecke Hamburg-Berlin werden ebenfalls behandelt. Schließlich widmet sich die Sendung gesellschaftlichen Fragen wie dem Streit um überackerte Wege und der zunehmenden Unbezahlbarkeit von Familienurlauben.

Read more »

Zwei „Nulpen“ im Berliner Kino-Sommer: Die Welt ist ein Arsch, aber ein ziemlich schönerIn Sorina Gajewskis Coming-of-Age-Film fragen sich zwei Teenager, was sie mit sich und der Welt anfangen wollen. Eine ruppig-zärtliche Freundinnengeschichte.

Read more »

Hauptbahnhof Hamburg: Ein Exhibitionist, ein betrunkener GesuchterZwei Polizei-Einsätze am Hamburger Hauptbahnhof: Ein Mann entblößt sich, ein anderer trinkt und wandert direkt in Haft. Hamburg

Read more »

Ein rachsüchtiger James Bond oder ein friedliebender Stier: Die TV-Tipps für Fußball-MuffelKeine Lust auf Fußball am Abend? Wir empfehlen hier wieder drei lohnende Alternativprogramme für WM-Muffel. Diesmal mit Timothy Daltons letztem Einsatz im Geheimdienst ihrer Majestät und einem quietschbunten Animationsfilm mit wichtiger Botschaft.

Read more »