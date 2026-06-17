Ein weiterer Mobilfunkanbieter in Deutschland startet mit günstigen Tarifen und Zusatzleistungen

Ein weiterer Mobilfunkanbieter in Deutschland startet mit günstigen Tarifen, monatlicher Kündbarkeit und mehreren Zusatzleistungen. Der Anbieter aus Österreich konzentriert sich auf Datenmitnahme, EU-Roaming und Freiminuten ins EU-Ausland. Der Aktionstarif "spusu legendär" umfasst 80 GB für 12,90 Euro und ist bis 30. Juli verfügbar. Kunden erhalten Unterstützung durch persönliche Ansprechpartner und Unterstützung bei der Kündigung des bisherigen Vertrags. spusu wurde 2015 in Österreich gegründet und betreut inzwischen mehr als 700.000 Kunden.

Ein weiterer Mobilfunk anbieter in Deutschland startet mit günstigen Tarifen, monatlicher Kündbarkeit und mehreren Zusatzleistungen . Der Anbieter aus Österreich konzentriert sich auf Datenmitnahme , EU-Roaming und Freiminuten ins EU-Ausland.

Der Aktionstarif "spusu legendär" umfasst 80 GB für 12,90 Euro und ist bis 30. Juli verfügbar. Kunden erhalten Unterstützung durch persönliche Ansprechpartner und Unterstützung bei der Kündigung des bisherigen Vertrags. spusu wurde 2015 in Österreich gegründet und betreut inzwischen mehr als 700.000 Kunden





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