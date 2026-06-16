Einbrecher dringt in Haus von Mehmet Scholl ein und begibt sich ins Schlafzimmer seiner Tochter

Ein psychisch auffälliger Mann bricht in das Wohnhaus der Familie Scholl ein, bereitet sich etwas zu essen zu und legt sich ins Bett der schlafenden Tochter. Das Paar kann den Eindringling überwältigen.

Die Woche begann für FC Bayern München Legende Mehmet Scholl mit einem schockierenden Einbruch in sein Münchner Wohnhaus im Stadtteil Solln. Ein 48-jähriger Mann verschaffte sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt über eine Terrassentür.

Anders als bei typischen Einbrüchen zeigte der Täter jedoch kein Interesse an Wertgegenständen. Stattdessen bereitete er sich in der Küche eine Mahlzeit zu, nahm eine Dusche und begab sich anschließend in das erste Obergeschoss. Dort betrat er das Schlafzimmer, in dem die 20-jährige Tochter Scholls, Polli, gemeinsam mit ihrem Freund schlief. Der Eindringling, der nur mit einem unbekleideten Unterkörper im Bett Platz nahm, weckte das junge Paar.

Polizeiliche Angaben zufolge hielt sich der Mann dort auf, bis er von den beiden überwältigt und bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten wurde. Die Tochter schilderte den Vorfall gegenüber der Bildzeitung: "Dieser Verrückte ist ins Haus meines Vaters eingestiegen, in dem mein Freund und ich schliefen. Als er sich in unserem Schlafzimmer auf mich legen wollte, haben mein Freund und ich ihn kräftig vermöbelt.

" Der 48-jährige Deutsche, der offenbar unter psychischen Problemen leidet, wird wegen sexueller Nötigung und Hausfriedensbruch angezeigt. Er befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam und wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Ein möglicher Prozesstermin steht noch nicht fest





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