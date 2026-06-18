Einbrecher dringt in Haus von Mehmet Scholl ein und legt sich zu schlafender Tochter

Ein psychisch auffälliger Mann bricht in das Haus der FC-Bayern-Legende Mehmet Scholl ein, bereitet sich Essen zu und legt sich ins Bett, in dem dessen Tochter schläft. Das Paar kann den Eindringling überwältigen und bis zur Polizei festhalten. Der Täter befindet sich in psychiatrischer Behandlung.

Die Woche begann für die Familie von Fußballlegende Mehmet Scholl mit einem verstörenden Einbruch in ihr Wohnhaus im Münchner Stadtteil Solln . In der Nacht von Sonntag auf Montag verschaffte sich ein 48-jähriger deutscher Staatsangehöriger gewaltsam Zutritt zum Anwesen, indem er über eine Terrassentür einstieg.

Der Mann offenbarte dabei ein ungewöhnliches und beunruhigendes Verhalten, das weit über einen klassischen Diebstahl hinausging. Er bereitete sich vielmehr in der Küche etwas zu essen zu, nahm eine Dusche und suchte anschließend das erste Obergeschoss auf. Dort begab er sich in ein Schlafzimmer, in dem die 20-jährige Tochter Scholls, Polli, zusammen mit ihrem 24-jährigen Freund schlief. Der Eindringling, nur mit unbekleidetem Unterkörper, legte sich zu ihnen ins Bett, was die beiden Schlafenden augenblicklich aufweckte.

Es kam zu einer direkten körperlichen Auseinandersetzung, bei der das junge Paar den Mann überwältigen und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festhalten konnte. Die Münchner Polizei nahm den 48-Jährigen daraufhin in Gewahrsam. Die Ermittler gehen aufgrund seines Auftretens und der Umstände von psychischen Auffälligkeiten aus. Der Mann muss sich strafrechtlich wegen sexueller Nötigung und Hausfriedensbruch verantworten.

Derzeit befindet er sich in Gewahrsam und wird in einer psychiatrischen Einrichtung behandelt. Der Zeitpunkt einer möglichen Anklageerhebung oder eines Gerichtsverfahrens ist nach Auskunft der Behörden noch nicht absehbar. Die Familie Scholl hat den Vorfall mittlerweile bestätigt und steht unter dem Schock dieser unmittelbaren Grenzüberschreitung in die Privatsphäre ihres Zuhauses





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