Nach einem Einbruch in Anmer Hall, dem Landsitz von Prinz William und Prinzessin Kate in Norfolk, müssen sich zwei Männer vor Gericht verantworten. Unter der Beute befinden sich offenbar Schmuckstücke mit Bezug zum Königshaus.

Nach einem Einbruch in Anmer Hall, dem Landsitz von Prinz William und Prinzessin Kate in Norfolk, müssen sich zwei Männer vor Gericht verantworten. Bei dem Termin wurde bekannt, welche Gegenstände die Verdächtigen aus dem Anwesen entwendet haben sollen.

Darunter befinden sich offenbar Schmuckstücke mit Bezug zum Königshaus. in der englischen Grafschaft Norfolk. Bei der Verhandlung am Mittwoch vor dem Magistrates' Court in Norwich wurde eines der Manschettenknopfpaare laut Bericht als „die Manschettenknöpfe des Herzogs von Edinburgh“ bezeichnet. Vor Gericht stehen ein 34 Jahre alter Mann aus London und ein 32-Jähriger ohne festen Wohnsitz.

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Beide sind albanische Staatsangehörige. Mit Unterstützung von Dolmetschern bestätigten sie im Gericht lediglich ihre Personalien und Geburtsdaten. Bei der Anhörung ging es auch um den mutmaßlichen Zugang zum Gebäude. Nach Informationen der „Sun“ sollen die Männer ein Regenrohr erklommen haben und auf diesem Weg in das Ankleidezimmer gelangt sein.

Bewegungsmelder nahe eines Fensters der Orangerie hätten Alarm ausgelöst. An einem Fallrohr an der Gebäudeseite seien zudem Schleifspuren entdeckt worden. Beschädigungen am Fensterrahmen sieht die Anklage als Hinweise darauf, dass die Täter gewaltsam in die Etage mit dem Ankleidezimmer eingedrungen sein sollen. Entdeckt haben soll die Verdächtigen offenbar David Harrison, der auf dem Sandringham-Anwesen für Wild und Naturschutz arbeitet.

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Während eines Kontrollgangs habe er zwei Männer beobachtet, die über eine Hecke sprangen und in ein Waldgebiet liefen. Später habe er drei Personen gesehen, die von Anmer Hall davonrannten. Die Staatsanwaltschaft vermutet deshalb, dass ein dritter Verdächtiger weiterhin gesucht wird. Den beiden Männern werden Einbruch und unerlaubtes Betreten eines geschützten Areals zur Last gelegt.

Vor Gericht hieß es, sie hätten „als Unbefugte ein ausgewiesenes Schutzgelände betreten oder sich dort aufgehalten, nämlich Anmer Hall“. Die Beschuldigten bleiben in Untersuchungshaft. Bereits am kommenden Montag sollen sie vor dem Crown Court in Norwich erscheinen, der schwerere Straftaten verhandelt. Die Sicherheitstechnik schlug kurz vor 18 Uhr Ortszeit an.

Einsatzkräfte durchsuchten das Gelände mit Hunden, Drohnen und einem Hubschrauber. Zwei Männer nahm die Polizei noch auf dem Anwesen fest. William, Kate und ihre drei Kinder waren während des Einbruchs in ihrem Haus Forest Lodge in Windsor. König Charles III.

hielt sich hingegen nur wenige Kilometer entfernt im Sandringham House auf. Wie die „Sun“ berichtet, erfuhren William und Kate noch am Montagabend von dem Vorfall und seien „äußerst besorgt“. Der Kensington-Palast kommentiert Sicherheitsangelegenheiten grundsätzlich nicht. Anmer Hall erhielt das Paar von Queen Elizabeth II.

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zur Hochzeit geschenkt. William und Kate heirateten 2011. Das Landhaus nutzt die Familie vor allem während der Schulferien sowie an Wochenenden.