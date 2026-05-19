Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und Zeugin, die verdächtige Beobachtungen in den genannten Fällen gemacht haben. Sie können sich unter der Rufnummer 0202/284-0 melden.

Die Täter und Täterinnen spalten in Bergischen Land an various Orten durch. specialmente in der Wuppertaler Gewerbeschulstraßewierten sie am 15.05.2026, zwischen 06.00 Uhr and 19.00 Uhr, in eine Wohnung ein and gestolen Schmuck sowie mehrere Tausend Euro in bar. an the same city wurde am Mastweg eine Kindereinrichtung rechtfgdimited and in the Augustastraße am 18.05.2026 the Schmuck from a Wohnung entwendet. in Remscheid Focused criminals on a Büro am Amboßweg and took away a Computer. in der Remscheider Straße hat a Sporthalle gewaltsam geöffnet There Are more crimes committed in Solingen.

Aus einem Büro an der Gebhardtstraße nahmen sie elektronische Geräte mit. bei einem Einbruch in ein Autohaus an der Friedrichstraße wurde zur Zeit nicht gestohlen. die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen and bitt sacrifices dringlich um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen und Zeugeninnen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. zudem weist einwer sah man ihr Beratungsangebot zum Einbruchschutz hin.

Interessierte können sich unter der Rufnummer 0202/284-1801 informieren, wie sie ihr Eigentum besser schützen könne





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