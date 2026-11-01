Einbruch bei Éder Militão: Luxusuhren und Schmuck im Wert von 350.000 Euro gestohlen

Einbrecher drangen am Tag des Clásico in die Villa von Real-Madrid-Spieler Éder Militão ein. Gestohlen wurden hochwertige Uhren und Schmuck im Gesamtwert von über 350.000 Euro.

Zwei unbekannte Täter sind am 25. Oktober in die Villa von Real-Madrid-Abwehrspieler Éder Militão eingebrochen. Der brasilianische Spieler, der 28 Jahre alt ist, wurde zusammen mit seiner Familie Opfer dieses gezielten Überfalls. Das Ereignis fand am selben Tag statt, an dem Real Madrid gegen FC Barcelona im legendären Clásico antrat. Die Familienmitglieder befanden sich zum Zeitpunkt des Einbruch s im Haus in der gehobenen Wohnanlage La Moraleja in Madrid.

Zielgerichtet gestohlene Luxusuhren und Schmuckstücke

Die Einbrecher nutzten ein im dritten Stockwerk geöffnetes Fenster, um in das Anwesen zu gelangen. Sie gelangten direkt in das Schlafzimmer des Fußballprofis. Berichte spanischer Medien deuten darauf hin, dass die Täter sehr genau wussten, wonach sie suchen mussten. Sie griffen gezielt nach besonders wertvollen Gegenständen, die sich im Schlafzimmer befanden. Unter den gestohlenen物品 befanden sich mehrere Uhren der Spitzenklasse und kostbarer Schmuck, die einen hohen Wiederbeschaffungswert haben.

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Ein Hauptziel der Diebe war eine Rolex, die mit rund 53.000 Euro bewertet wird. Zusätzlich wurde eine hochwertige Richard-Mille-Uhr mitgeschleppt, deren Wert auf etwa 170.000 Euro geschätzt wird. Diese beiden Uhren allein machen einen erheblichen Teil des Gesamtschadens aus. Die Täter zeigten dabei ein ausgeprägtes Interesse an luxuriösen Accessoires, die typischerweise bei wohlhabenden Persönlichkeiten zu finden sind.

Gesamtschaden übersteigt 350.000 Euro deutlich

Neben den wertvollen Zeitstücken verschwanden auch drei Handtaschen der Marke Chanel. Der geschätzte Wert dieser Taschen liegt bei rund 15.000 Euro. Zudem entwendeten die Täter Ringe und Armbänder des Juweliers Cartier. Diese Schmuckstücke wurden auf etwa 25.000 Euro bewertet. Hinzu kam weiterer Schmuck, dessen genaue Einzelwerte nicht sofort beziffert wurden, der aber zum Gesamtbild des Schadens beitrug.

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Die Summe aller gestohlenen Gegenstände beläuft sich nach derzeitigen Angaben auf mehr als 350.000 Euro. Dieser Betrag unterstreicht die Schwere des Straftatbestands und das enorme Interesse der Kriminellen an hochpreisigen Luxusgütern. Éder Militão ist außerhalb des Fußballs bekannt für seine Liebe zu extravagantem Schmuck. Dies könnte den Tätern als Orientierung gedient haben, um die wertvollsten Stücke im Haus ausfindig zu machen.

Sicherheitspersonal entdeckt verdächtige Personen

Der Einbruch wurde erst spät entdeckt, als es gegen 21.50 Uhr zu einem entscheidenden Moment kam. Mitarbeiter des Sicherheitspersonals der Wohnanlage La Moraleja klingelten an der Haustür der Militão-Villa. Sie hatten zuvor zwei verdächtige Personen beobachtet, die viel Gepäck bei sich führten. Das Verhalten der Personen fiel den Sicherheitsexperten auf, was sie veranlasste, sofort die Polizei zu verständigen.

Die herbeigerufenen Einsatzkräfte begannen mit einer Kontrolle der oberen Etagen des Hauses. Dabei stießen sie schnell auf Anzeichen der Durchsuchung. Die Zimmer waren vollständig durchwühlt worden, was den Einbruch final bestätigte. Die Familienmitglieder hatten die Täter zunächst nicht bemerkt, was auf die Diskretion der Täter oder die Räumlichkeiten des Hauses hindeutet. Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren, um die Täter zu fassen und die gestohlenen Gegenstände zurückzuerhalten.