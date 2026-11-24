Polizei ermittelt wegen Einbruchs in Anmer Hall, dem Landsitz von Prinz William und Prinzessin Kate. Die Royals waren zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht vor Ort.

Die britische Polizei hat eine Untersuchung wegen eines Einbruchs in Anmer Hall eingeleitet, dem historischen Landsitz von Prinz William und Prinzessin Kate in der Grafschaft Norfolk. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Montag, was die Royal Family in einen Schockzustand versetzt hat. Die Täter haben das Anwesen unbemerkt betreten, was zu erheblichen Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem Schutz der königlichen Familie geführt hat.

Meldung der Daily Mail bestätigt Einbruch

Laut Berichten der britischen Zeitung Daily Mail wurden die Sicherheitskräfte auf den unbefugten Zugang zum Grundstück aufmerksam. Die Polizei ist nun in Anmer Hall vor Ort und ermittelt ausführlich, um die Umstände des Einbruchs aufzuklären. Es handelt sich um einen signifikanten Vorfall, da es sich bei Anmer Hall nicht um ein normales Wohnhaus, sondern um einen wichtigen Rückzugsort der Monarchie handelt. Die genauen Details der Tat sind bisher noch nicht vollständig öffentlich gemacht worden, aber die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

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Historie des Anwesens in Sandringham

Anmer Hall ist ein weitläufiges Anwesen mit zehn Schlafzimmern, das sich innerhalb des Sandringham Estate befindet. Dieses Grundstück war ein Geschenk der verstorbenen Königin Elisabeth II. an William und Kate anlässlich ihrer Hochzeit im Jahr 2011. Die Königin wählte diesen Ort als symbolischen Akt der Unterstützung für das junge Paar. Das Anwesen diente in der Vergangenheit als wichtiger Wohnsitz, bevor die Familie nach London zog.

Schutz der Kinder während der Tat

Zum Zeitpunkt des Einbruchs befanden sich Prinz William und Prinzessin Kate nicht im Haus. Auch ihre drei Kinder, Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8), waren nicht anwesend. Die gesamte Familie hielt sich zu dem Zeitpunkt in Windsor auf, was die Sicherheit der jüngsten Mitglieder der Royal Family gewährleistet hat. Die Abwesenheit der Familie zum Zeitpunkt des Verbrechens war ein glücklicher Umstand, der potenzielle Gefahren für die Kinder ausschloss.

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Wohnhistorie der Familie im Laufe der Jahre

Die Wohnsituation der Familie wurde in den letzten Jahren mehrfach geändert. William und Kate lebten von 2015 bis 2017 rund zwei Jahre lang in Anmer Hall, bevor sie ihren Sitz wieder nach London in den Kensington-Palast verlegten. Im August 2022 zogen sie mit ihren Kindern nach Windsor, wo sie zunächst im Adelaide Cottage lebten. Dies war eine strategische Entscheidung, um sich näher am König zu bewegen, während sie weiterhin eine gewisse Privatsphäre wahrgenommen haben.

Neues Zuhause und aktuelle Pläne

Anfang November 2025 bezog die Familie schließlich ihr neues Zuhause, Forest Lodge, im Windsor Great Park. Diese Immobilie gilt als ihr ständiger Wohnsitz, doch sie verbringen regelmäßig Wochenenden und Feiertage in Anmer Hall. Das Anwesen in Norfolk gilt unter den Royals als ihr liebster Rückzugsort, was die Bedeutung des Einbruchs für die familiäre Ruhe verdeutlicht. Die Polizei wird nun prüfen, ob Sicherheitslücken in Anmer Hall bestehen, um solche Vorfälle in der Zukunft zu verhindern.