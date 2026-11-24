Polizei in Norfolk nimmt zwei Männer nach Einbruch in Anmer Hall fest. Die Familie Cambridge bewohnt das Anwesen kaum noch, doch Sicherheitsvorkehrungen bleiben streng.

Das britische Thronfolgerpaar Prinz William und Prinzessin Kate sind laut Berichten Opfer eines Einbruchs geworden. Die Polizei im englischen Grafschaft Norfolk bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass zwei Männer nach einem Vorfall auf dem Gelände des königlichen Landsitzes Sandringham festgenommen wurden. Der Verdacht lautet auf Einbruch.

Polizeieinsatz in Sandringham und Festnahmen

Zwei Männer wurden festgenommen, nachdem ein Sicherheitsvorfall auf dem weitläufigen Anwesen in Sandringham gemeldet wurde. Die Behörden reagierten am Montagabend, als der Vorfall bekannt wurde. Die Polizei erklärte, dass sich zu diesem Zeitpunkt niemand in dem betroffenen Gebäude befand. Es handelt sich dabei um Anmer Hall, das offizielle Wohnhaus von Prinz William und Prinzessin Kate.

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Beide Thronfolger sind vierundvierzig Jahre alt. Das Paar verbringt die traditionelle Weihnachtszeit jedoch nicht in Anmer Hall, sondern im größeren Sandringham House. Dieses historische Anwesen ist der traditionelle Ort, an dem die britische Königsfamilie die Feiertage gemeinsam verbringt. Die Sicherheit auf dem gesamten Anwesen wird strikt überwacht.

Wohnsituation der Cambridge-Familie

Laut dem Bericht der Boulevardzeitung The Sun verfügt Anmer Hall über zehn Schlafzimmer. Die Familie Cambridge nutzt das Haus jedoch selten. Prinz William, Prinzessin Kate sowie ihre drei Kinder Prinz George im Alter von dreizehn Jahren, Prinzessin Charlotte mit elf Jahren und Prinz Louis mit acht Jahren halten sich dort kaum noch auf.

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Der Hauptwohnsitz der Familie ist inzwischen die sogenannte Forest Lodge auf dem Gelände von Schloss Windsor. Das Gebäude mit acht Schlafzimmern wurde beim Einzug als "forever home", also als ewiges Zuhause, der beiden bezeichnet. Hier wollen Prinz William und Prinzessin Kate auch leben, wenn sie einst König und Königin von Großbritannien sein werden.

Die Lage der Forest Lodge ist strategisch praktisch gewählt. Sie befindet sich nur einen Steinwurf vom Elite-Internat Eton entfernt. Prinz George besucht diese prestigeträchtige Schule bereits. Diese räumliche Nähe erleichtert die Organisation des Familienalltags erheblich und reduziert die Notwendigkeit, Anmer Hall häufig aufsuchen zu müssen.

Reaktionen und Sicherheitskontext

Kurz nachdem der Einbruchsvorfall öffentlich bekannt wurde, führte Prinz William einen vorher geplanten Termin in der Downing Street durch. Er traf sich dort mit Premierminister Andy Burnham. Bei einem Auftritt vor der berühmten schwarzen Tür ließ sich der Thronfolger lächelnd fotografieren. Eine offizielle Reaktion auf den Sicherheitsvorfall in Sandringham gab es zunächst nicht.

Prinz William und seine Familie gehören zu den sogenannten arbeitenden Royals. Als solche steht ihnen rund um die Uhr Personenschutz zur Verfügung. Dies ist eine Standardmaßnahme für Angehörige der königlichen Familie, die öffentliche Pflichten wahrnehmen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind somit dauerhaft installiert und werden intensiv überwacht.

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Vergleichbare Sicherheitsvorfälle in der Vergangenheit

Zu sicherheitsrelevanten Vorfällen rund um die königliche Familie war es in den vergangenen Jahren bereits vereinzelt gekommen. Vor zwei Jahren hatten unbekannte Täter zwei Fahrzeuge von dem Anwesen rund um Schloss Windsor gestohlen. Dieser Diebstahl zeigte, dass auch die Residenzen der Royals nicht komplett gefeit vor Kriminalität sind.

Weltweit bekannt ist jedoch ein schwerwiegender Vorfall aus dem Jahr 1982. Damals drang ein Mann in das Schlafzimmer von Queen Elizabeth II. ein und sprach mehrere Minuten mit der Königin. Dieser Zwischenfall führte zu einer erheblichen Verschärfung der Sicherheitsprotokolle innerhalb des Königshauses und in den königlichen Residenzen bis heute.