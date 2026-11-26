Mitten in der Nacht brechen Unbekannte in ein Einkaufszentrum in Strausberg ein - und dann noch in einen Juwelier. Zu fassen bekommt die Polizei die Verdächtigen nicht.

Mitten in der Nacht brechen Unbekannte in ein Einkaufszentrum in Strausberg ein - und dann noch in einen Juwelier. Zu fassen bekommt die Polizei die Verdächtige n nicht.

Strausberg - Unbekannte sind in der Nacht in ein Einkaufszentrum und einen darin befindlichen Juwelier in Strausberg eingebrochen. Bei Eintreffen der Polizei flohen mehrere Verdächtige, hieß es von einem Polizeisprecher. Danach wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, an denen den Angaben zufolge auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war. Die Verdächtigen konnten jedoch nicht gefasst werden.

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Am Tatort fanden die Beamten jedoch mehrere Beweismittel, so der Polizeisprecher weiter. Zur Höhe des Schadens gab es zunächst noch keine Informationen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Dazu, ob es einen Zusammenhang mit dem Überfall in Berlin-Lichtenberg im Ring-Center gibt, konnte die Polizei keine Angaben machen.