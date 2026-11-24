Unbekannte drangen am Dienstag (24. November) gewaltsam auf das königliche Anwesen in Norfolk vor. Der Vorfall auf dem Landsitz von Prinz William und Prinzessin Kate löst Ermittlungen aus.

“ berichtet, stufen Sicherheitskräfte das Geschehen als schwerwiegenden Verstoß ein. Ob etwas bei dem Einbruch in die Royals-Villa gestohlen wurde und wie hoch der gesamte Schaden ist, ist bislang noch nicht öffentlich bekannt gemacht worden.

Prinz William und seine Familie waren nicht vor Ort Zum Zeitpunkt des Vorfalls hielt sich die royale Familie jedoch nicht auf dem Landsitz Anmer Hall auf. , und Prinzessin Kate verbrachten die Tage mit ihren drei Kindern auf ihrem Hauptwohnsitz in Windsor. Das Haus mit zehn Schlafzimmern auf dem Anwesen Sandringham war ein Hochzeitsgeschenk der verstorbenen Königin Elizabeth II. an den Prinzen und die Prinzessin von Wales. , sowie ihre Kinder verbringen regelmäßig ihre Schulferien und Wochenendausflüge auf dem Anwesen.

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William und Kate lebten von 2015 bis 2017 rund zwei Jahre in dem Anwesen. Anschließend kehrte die Familie nach London in den Kensington-Palast zurück. Im August 2022 folgte ein weiterer Umzug – dieses Mal nach Windsor, wo sie zunächst im Adelaide Cottage lebten. Anfang November 2025 packte die Familie noch einmal seine Sachen und zog schließlich in ihr neues Zuhause Forest Lodge.

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Von den Royals hat sich bislang noch niemand zu dem Einbruch geäußert. Prinz William trifft am Dienstag den britischen Premierminister Andy Burnham in der Downing Street, bei dem es um „gemeinsame Prioritäten“ wie beispielsweise die Obdachlosigkeit geht. Der britische Fernseh-Star Will Mellor erinnert sich an eine ungewöhnliche Episode mit seinem royalen Kumpel: