Der Mann, der 1982 unbefugt in den Buckingham-Palast eindringt, kritisiert die historische Seriensendung als unwahr und bedrohlicher als die Realität dargestellt. Er bestreitet, Vase zu zerstören oder sich heimlich zu bewegen, und betont, er habe lediglich die Königin suchen wollen, die bereits wach war. Die Serie ignoriere zudem seine schwierige persönliche Lage im Jahr 1993 und porte ihn unsympathisch vor.

stellte er klar, die Königin sei bei seinem Eintreten bereits wach gewesen. Nach einem kurzen Austausch habe sie Hilfe geholt. Erst herbeigerufenes Sicherheitspersonal beendete den Vorfall und stoppte den Eindringling.

Damit widersprachder dramatisierten Serienfassung, die seine Begegnung mit Elizabeth aus seiner Sicht nicht wahrheitsgetreu wiedergibt.daran, wie seine Person in der Serie dargestellt wird.

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"Er benimmt sich sehr viel schlechter und bedrohlicher, als ich war", kritisierte er im Gespräch miteher eingeschüchtert gewesen: "Ich war ein bisschen überwältigt, als ich so auf sie traf. " Auch habe er sich nicht heimlich durch die Gänge geschlichen, wie es in ""Ich habe niemanden gemieden – ich habe die Königin gesucht. Wenn irgendjemand aufgetaucht wäre, hätte ich einfach gesagt, ich wollte mit ihr sprechen"ebenfalls zurück.