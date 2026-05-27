Die Ebersburg bei Neustadt im Südharz ist eine der eindrucksvollsten Anlagen der Region. Die um 1180 von den Ludowingern erbaute Anlage galt lange als verloren. Heute können Besucher die Burg wieder betreten, darunter auch den 12,50 Meter hohen Bergfried mit seinen massiven Mauern.

Wer im Harz wandert, stößt immer wieder auf Burgen und Schlösser mitten im Wald. Manche sind Ruinen, andere bis heute erhalten - fast alle erzählen Geschichten von Königen, Kriegen und spektakulären Schicksalen.

Die Ebersburg bei Neustadt im Südharz ist eine der eindrucksvollsten Anlagen der Region. Die um 1180 von den Ludowingern erbaute Anlage galt lange als verloren. Erst ein Heimatverein legte die Ruine ab 2006 wieder frei - komplett per Hand mit Schaufel, Harke und Schubkarre. Heute können Besucher die Burg wieder betreten, darunter auch den 12,50 Meter hohen Bergfried mit seinen massiven Mauern.

Burgen liegt auch die Ebersburg auf einer Anhöhe. Der Aufstieg ist oft steil, dafür warten oben Ruhe, Aussicht und viel Geschichte. Ähnlich ist es bei der Burgruine Hohnstein, die zu Fuß von Neustadt oder Ilfeld erreichbar ist. Die Festung wurde um 1200 erbaut und im Dreißigjährigen Krieg zerstört.

Vor Ort erklären Infotafeln die einzelnen Teile der Anlage. Besonders beliebt ist der Turm mit weitem Blick über den Südharz. Bei gutem Wetter reicht die Sicht bis zum Kyffhäuser, der mit der Barbarossa-Sage verbunden ist. Nach dem Rundgang können Besucher im Burggasthof einkehren.

Deutlich dramatischer ist die Geschichte der Burgruine Scharzfels oberhalb von Scharzfeld. Die im 11. Jahrhundert erbaute Anlage galt lange als uneinnehmbar, wurde aber 1776 zerstört. Berühmt wurde sie vor allem wegen Eleonore von dem Knesebeck.

Die Kammerjungfer war dort mehrere Jahre gefangen gehalten worden, weil sie von einer Affäre ihrer Herrin wusste. Ihre Gedichte schrieb sie direkt an die Kerkerwände. 1697 gelang ihr schließlich mit Hilfe eines Dachdeckers die Flucht - eine Geschichte, die bis heute mit der Burg verbunden wird. Zu den bekanntesten Anlagen im Harz zählt Burg Falkenstein im Selketal. Dort entstand mit dem Sachsenspiegel eines der wichtigsten Rechtsbücher des deutschen Mittelalters.

Die Burg wurde vermutlich zwischen 1115 und 1120 erbaut und diente später auch als Drehort für Märchenfilme. Einen anderen Eindruck hinterlässt Schloss Ballenstedt. Die barocke Anlage aus dem 18. Jahrhundert war einst Residenz der Fürsten von Anhalt-Bernburg.

In der Schlosskirche befindet sich die Grablege von Albrecht dem Bären, einem der bedeutenden Herrscher des Askanier-Geschlechts. Auch die Ruine der Lauenburg bei Thale gehört zu den besonderen Orten im Harz. Die Anlage war einst 350 Meter lang und damit eine der größten der Region. Auffällig ist heute vor allem eine große Linde, deren Wurzeln direkt durch das alte Gemäuer wachsen - ein Anblick, der ein wenig an den Tempel Angkor Wat in Kambodscha erinnert





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