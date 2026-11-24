Für viele im kalten Deutschland ist Florida ein Traumziel. Glaubt man der starbesetzten Serie „Carl Hiaasen’s Bad Monkey“, herrscht dort aber nicht nur eitel Sonnenschein, sondern vor allem das Verbrechen. Hier ist der Trailer zur zweiten Staffel:

Für viele im kalten Deutschland ist Florida ein Traumziel. Glaubt man der starbesetzten Serie „Carl Hiaasen’s Bad Monkey“, herrscht dort aber nicht nur eitel Sonnenschein, sondern vor allem das Verbrechen.

Hier ist der Trailer zur zweiten Staffel: räumt beim Publikum in seiner Produktionsheimat, den USA, beachtlich ab und wird vor allem auch von der dortigen Presse in höchsten Tönen gelobt. So werden für die vonerstaunliche 92 Prozent positiver Rezensionen gelistet. Vince Vaughn spielt einen in Ungnade gefallenen Ex-Cop in Südflorida.

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Seit er seinen Job als Detective bei der Polizei verloren hat, schlägt er sich als Restaurant-Inspektor durch. Dabei gerät er allerdings immer wieder in sein altes Verbrechens-Metier. Neben Vaughn kehren für die zweite Staffel auch und die primär aus Serien wie „The Handmaid's Tale“ und „Chuck“, aber unter anderem auch durch den Sci-Fi-Hit „The Tomorrow War“ bekannte Australierin* basieren – dem bisher lediglich in englischer Sprache erhältlichen Roman, der „Bad Monkey“ fortsetzte.

Laut Apple TV führt die Season stattdessen eine völlig neue, eigenständige Story ein. Hier ist die offizielle Season-Synopse des Streaming-Services: „Nachdem Andrew Yancy Zeuge des Mordes an Floridas angesehenstem ‚Fixer‘ wird, stellt ihm eine ehrgeizige Staatsanwältin eine überkorrekte Forensik-Buchprüferin zur Seite, um den Fall zu lösen.

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Dabei gerät Yancy in einen Revierkampf zwischen rivalisierenden Verbrecherorganisationen und muss sich mit einer Reihe schräger Florida-Gestalten auseinandersetzen – darunter ein gebildeter Mafiaboss, dessen völlig durchgedrehter Sohn und eine abgebrühte junge Frau, die seinen Schutz braucht. Gleichzeitig muss Yancy sich um seinen alternden Vater kümmern und stellt sich der ungeklärten romantischen Spannung mit Dr. Rosa Campesino , die ihrerseits auf eigene Faust einen mysteriösen Ausschlag untersucht.

Außerdem bekommt er es mit einem aufgeblasenen Wildtier-Umsiedler zu tun, dessen Geschäft die lokale Umwelt bedroht.

“ Wenn ihr die neuen Episoden von „Carl Hiaasen’s Bad Monkey“ und andere wichtige Neustarts aller Genres – egal ob auf großer Leinwand, im Streaming oder fürs Heimkino – auf keinen Fall verpassen wollt,Vince Vaughn spielt eine der Hauptrollen in einem brillanten Film aus dem Jahr 2000, den ihr unbedingt gesehen haben solltet: Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder beim Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision.

Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung. Oliver Kube liebt clever gemachte Serien – von "The West Wing" über "The Wire" und "True Detective" bis "Better Call Saul"; von "Black Mirror" bis "Ted Lasso" oder "Archer" und natürlich "Star Trek".

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