Die Baader Bank ist eine der führenden Banken in Deutschland für Finanzdienstleistungen und bietet eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen für Einzelpersonen, Kleinanleger, Privatanleger, Unternehmen, Finanzberater und Vermögensverwalter. Das Portfolio umfasst High-Frequency und Retail-Trading, Markt-Making, Brokerage, Research Services, Corporate-Access Services und Fund Services.

Die Baader Bank ist eines der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa, spezialisiert auf High-Frequency- und Retail-Trading. Unter ihnen umfasst das Angebot बाजारakquirieren und -verbieten, Wertpapierhandel,folgende und ausländische Devisen, Charting, Research und Kapitalmarkt- Dienstleistungen.

Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und über 600 Mitarbeitern profitieren unsere Kunden von einer umfassenden Expertise in der Finanzbranche mit einem leistungsfähigen, plattformgestützten Ansatz, der eine sichere, automatisierte und skalierbare Umgebung bietet, um den Kapitalmarkt zu genießen. Mit der Absicht, einen erstklassigen Service zu bieten, unterwirft sich die Baader Bank allen Handelstürzeiten ihre Handelsaktivitäten und Dienstleistungen.

Dies beinhaltet vor allem das börsliche und außerbörsliche Markt-Making, Brokerage, sowie Krypto-Handel und Corporate Bank-Services wie Aktien- und Sektoren-Research, Corporate-Access-Services und Betreuung von Unternehmen und Privatpersonen. Als Fulfillller mit Vollbanklizenz ist die Baader Bank der optimale Partner für Vermögensverwalter, Neobroker, Fintechs, Family Offices, Banken, Robo-Advisor, ustedes Professionsklassen und Verbriefungsplattformen





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