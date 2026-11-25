„Des Teufels Bad“ war eines der intensivsten Kinoerlebnisse der letzten Jahre. Wer den Mix aus Horror- und Historienfilm verpasst hat, bekommt jetzt die Möglichkeit ihn nachzuholen. Am 25. November 2026 feiert der Film seine TV-Premiere bei arte.

„Des Teufels Bad“ war eines der intensivsten Kinoerlebnisse der letzten Jahre. Wer den Mix aus Horror- und Historienfilm verpasst hat, bekommt jetzt die Möglichkeit ihn nachzuholen.

Am 25. November 2026 feiert der Film seine TV-Premiere bei arte. Es gibt Filme, die sind gut und die kann man immer wieder sehen. Und dann gibt es Filme, die gut sind und die man gerade deshalb kein zweites Mal schauen möchte.

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„“ fällt für mich in die zweite Kategorie. Das brettharte Historiendrama ist absolut fantastisch und beeindruckt durch eine authentische Darstellung des Lebens im 18. Jahrhundert. Horror- oder geschichtsinteressierten Kinofreund*innen kann ich diesen Historienschocker nur ans Herz legen, auch wenn ich die Zweitsichtung gerne noch ein bisschen vor mir herschiebe..

Langsam und kriechend entfaltet sich ein Unbehagen auf der Leinwand. Jeden Tag verschlimmert sich Agnes Lage, die hier als Braut eines Fischers in ein fremdes Dorf zieht. Sozialen Halt hat sie keine, die herrische Mutter ihres Bräutigams spricht ihr jedes Talent ab und langsam befällt die junge Frau eine gnadenlos übermannende Traurig- und Hilflosigkeit, die auf das Publikum übergreift. Wer den Film im Kino verpasst, bekommt am heutigen 25.

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November 2026 die ideale Gelegenheit, dieses Versäumnis nachzuholen. Um 22.55 feiert „Des Teufels Bad“ seine Free-TV-Premiere bei arte. Anja Plaschg ) in ein fremdes Dorf, um einen Mann zu heiraten. Sie verlässt ihr Elternhaus und ihre vertraute Umgebung, doch die Ehe mit Wolf ( Trotz des traditionellen Brauchs, in der Hochzeitsnacht einen abgetrennten Finger unter der Matratze zu verstecken, zeigt Wolf im Bett kein Interesse an Agnes und scheint generell wenig Zuneigung für seine neue Ehefrau zu empfinden.

Auch die Dorfgemeinschaft begegnet der frisch verheirateten Agnes mit Misstrauen, da ihr die anfallenden Arbeiten nicht leicht von der Hand gehen. Für Agnes wird das neue Leben allmählich zur Tortur – nur ein radikaler Gewaltakt verspricht Abhilfe.

„Ich wollt einfach weg vom Leben sein“, diesen Satz äußert die Protagonistin, als sie nach den Gründen für ihr Handeln gefragt wird. Mit zunehmender Spieldauer ist es auch mir so gegangen, denn bereits zur Hälfte des Films wollte ich einfach nur noch weg von der Leinwand.fangen die Ausweglosigkeit junger Frauen um diese Zeit mit einer unbarmherzigen Härte ein und schenken weder der Protagonistin noch dem Publikum einen Lichtblick, der einen irgendwie hoffen lässt.

Bereits nach der ersten halben Stunde ist klar, wie die Geschichte ausgeht – und dass die 121 Spieldauer eine einzige Tour de Force werden. Die siechende Krankheit, die Agnes befällt, wird erst durch die qualvollen Bilder, die mühevoll-repetitive Tagesarbeit und die ständige Unterdrückung jeglicher Selbstentfaltung für das Publikum spürbar. Hilfe gibt es keine, selbst die eigene Familie hat keinerlei Verständnis für die Agnes Gefühle und Verzweiflung.

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Gleichzeitig befindet sich die Protagonistin jedoch nicht nur in einem weltlichen, sondern auch in einem geistigen Gefängnis. Die eigenen Glaubensvorstellungen berauben die junge Frau um den letzten Funken Selbstbestimmung und den einzigen Ausweg, den sie in dieser Situation noch für sich sieht: Selbstmord. Denn dieser würde ihr nicht einmal im Jenseits Frieden bescheren. Und so ist es nur konsequent, dass ausgerechnet ihre eigene, durch den Mord eines kleinen Jungen selbst provozierte Hinrichtung zu einer kurzen Leinwand-Ekstase wird.

Denn tatsächlich kommt diese nicht nur für die Protagonistin, sondern auch für das Kinopublikum einer tragischen Erlösung gleich. *Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.

"Tanz der Teufel 2" und ein manisch-lachender Bruce Campbell haben Stefans Horror-Herz gestohlen. Seitdem kann er nicht mehr ohne: "Der Babadook", "Halloween" und "The Lords of Salem" - Horrorfilme gehören für Stefan einfach zu einem guten Filmabend. Angsteinflößender Horror einmal ganz anders: Dieses Mystery-Juwel müsst ihr heute Abend auf Amazon Prime Video streamen