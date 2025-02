Eine dritte Staffel von 'Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht' ist bestätigt

Amazon Prime Video hat die dritte Staffel der Fantasy-Serie 'Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht' offiziell bestätigt. Die Dreharbeiten sollen im Frühjahr in Großbritannien beginnen.

13.02.2025, 17:02 Fans von 'Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht' können sich auf neue Folgen freuen. Eine dritte Staffel wurde offiziell bestätigt. Die auf J.R.R. Tolkien s (1892-1973) 'Der Herr der Ringe'-Epos basierende Fantasy -Serie 'Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht' geht weiter. Das hat der Streaming dienst Prime Video von Amazon offiziell bestätigt. In einer Pressemitteilung wird erklärt, dass sich eine dritte Staffel schon in Vorproduktion befindet.

Bis Fantasy-Liebhaber die neuen Episoden zu sehen bekommen, dürfte es aber noch eine Weile dauern - denn erst muss gedreht werden. Der Beginn der Dreharbeiten ist demnach für das Frühjahr in Großbritannien geplant. Bei Amazon Prime Video verspricht man sich offenbar, dass die nächste Staffel neue Nutzerinnen und Nutzer anlockt. Mehr als 170 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer habe man bisher mit der Serie verzeichnen können. Die erste Staffel habe den bisher stärksten Start in der Geschichte des Streamingdienstes hingelegt, mit der zweiten habe sich 'Die Ringe der Macht' im vergangenen Jahr zur meistgesehenen fortlaufenden Serie entwickelt. Gleichzeitig sei der Titel 'einer der stärksten Treiber' für einen Zuwachs an Mitgliedschaften. Als Showrunner fungieren J.D. Payne und Patrick McKay, die Regie übernehmen Charlotte Brändström, Sanaa Hamri sowie Stefan Schwartz. Vernon Sanders, Head of Television bei Amazon MGM Studios, zeigt sich 'begeistert, dass eine dritte Staffel in Arbeit ist. Das Kreativteam hat eine außergewöhnliche Vision von den Geschichten, die uns bereits verzaubert haben.' Man freue sich, 'diese epische Reise' fortzusetzen, sowie 'noch tiefer in die legendären Geschichten einzutauchen, die Mittelerde geprägt haben'. Wird es wohl einen großen Zeitsprung zwischen den Ereignissen aus der zweiten und dritten Staffel geben. Demnach geht es in den neuen Episoden unter anderem darum, wie Sauron den Einen Ring schmieden möchte





Fantasy Der Herr Der Ringe Die Ringe Der Macht Amazon Prime Video

