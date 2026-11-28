Die Debatte um Jamal Musiala beschäftigt auch Markus Söder. Beim Auftritt in München erklärt der Ministerpräsident, wie er Uli Hoeneß in dieser Frage erlebt.

Die Debatte um Jamal Musiala beschäftigt auch Markus Söder. Beim Auftritt in München erklärt der Ministerpräsident, wie er Uli Hoeneß in dieser Frage erlebt.geäußert. Im Gespräch mit der „Abendzeitung“ im Münchner Deutschen Theater galt sein erster Gedanke dem Spieler.

„Zunächst mal ist das eine große Tragödie“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Mittwochabend über die Rückschläge, mit denen der Nationalspieler seit seiner schweren Verletzung bei der Klub-WM umgehen muss. Söder, selbst Anhänger des 1. FC Nürnberg, äußerte zugleich Verständnis für Uli Hoeneß. Der Ehrenpräsident hatte öffentlich Zweifel daran geäußert, ob Musiala dauerhaft zu seiner früheren Form zurückfinden könne.

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Söder sieht Hoeneß dabei zwischen seiner persönlichen Bindung zu den Spielern und der Sorge um den FC Bayern: „Aber seine größte Liebe gilt dem Verein. Das ist sein Lebenswerk, und es geht um sehr hohe Summen.