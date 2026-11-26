Vreni Schneider, die erfolgreichste Skifahrerin der Schweizer Alpin-Geschichte, feiert Geburtstag. Die von einem Schicksalsschlag geprägte Ausnahmerennläuferin ist nicht nur für ihre sportliche Extraklasse in Erinnerung.

Vreni Schneider, die erfolgreichste Skifahrerin der Schweizer Alpin-Geschichte, feiert Geburtstag. Die von einem Schicksalsschlag geprägte Ausnahmerennläuferin ist nicht nur für ihre sportliche Extraklasse in Erinnerung.aufgrund der Beeinträchtigungen die „Sportler des Jahres“-Wahl ausfallen ließ und stattdessen dazu aufrief, für die größten Schweizer Sportler abzustimmen.

Sieger bei den Männern: Roger Federer, klar. Siegerin bei den Frauen: Vreni Schneider. Die erfolgreichste Weltcup-Fahrerin der Schweizer Alpin-Geschichte wird heute 62 Jahre alt – und kann auf eine beeindruckende Rekordkarriere zurückblicken. Schneider war mit 55 Weltcupsiegen lange die Nummer 2 im ewigen Weltcup-Ranking hinter Österreich-Ikone Annemarie Moser-Pröll.

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Noch heute ist sie die Nummer 4 hinter Mikaela Shiffrin , Lindsey Vonn und eben Moser-Pröll . Hinzu kamen drei Olympiasiege , drei WM-Titel, drei Gesamtweltcupsiege und insgesamt elf kleine Kristallkugeln in ihren beiden Spezialdisziplinen.