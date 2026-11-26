Eine Jahrhundert-Sportlerin, die ihres Gleichen sucht: 'Sie war einzigartig!'
Vreni Schneider, die erfolgreichste Skifahrerin der Schweizer Alpin-Geschichte, feiert Geburtstag. Die von einem Schicksalsschlag geprägte Ausnahmerennläuferin ist nicht nur für ihre sportliche Extraklasse in Erinnerung.
Vreni Schneider, die erfolgreichste Skifahrerin der Schweizer Alpin-Geschichte, feiert Geburtstag. Die von einem Schicksalsschlag geprägte Ausnahmerennläuferin ist nicht nur für ihre sportliche Extraklasse in Erinnerung.aufgrund der Beeinträchtigungen die „Sportler des Jahres“-Wahl ausfallen ließ und stattdessen dazu aufrief, für die größten Schweizer Sportler abzustimmen.
Sieger bei den Männern: Roger Federer, klar. Siegerin bei den Frauen: Vreni Schneider. Die erfolgreichste Weltcup-Fahrerin der Schweizer Alpin-Geschichte wird heute 62 Jahre alt – und kann auf eine beeindruckende Rekordkarriere zurückblicken. Schneider war mit 55 Weltcupsiegen lange die Nummer 2 im ewigen Weltcup-Ranking hinter Österreich-Ikone Annemarie Moser-Pröll.
Noch heute ist sie die Nummer 4 hinter Mikaela Shiffrin , Lindsey Vonn und eben Moser-Pröll . Hinzu kamen drei Olympiasiege , drei WM-Titel, drei Gesamtweltcupsiege und insgesamt elf kleine Kristallkugeln in ihren beiden Spezialdisziplinen.
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.Read the full story at SPORT1
Get an alert when there is news on Deutschland NachrichtenFollow Deutschland Nachrichten