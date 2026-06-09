Eine Liebe zwischen Treuebruch und Selbstfindung - Christine Jasons Lebensreise

Christine Janson (65) berichtet von ihrer Begegnung mit Steve, der gemeinsamen Weltreise und dem schmerzhaften Betrug, der ihr half, neue Wege der Liebe und Selbstverwirklichung zu entdecken.

Christine Janson, 65, erinnert sich an die Begegnung, die ihr ganzes Leben veränderte. Mit 18 Jahren traf sie den damals 28‑jährigen Steve auf einem Strand in Karpathos, als ein Lastwagen mit einem fremden, dunkelhaarigen Mann vorbeifuhr.

Der Blick des Mannes ließ sie sofort spüren, dass er mehr über sie wissen wollte, und schon beim nächsten Dorffest fanden sich die beiden erneut. Steve, dessen Eltern aus Griechenland eingewandert waren, war zu Besuch in seiner Heimat und hatte für Christine einen tiefen Eindruck hinterlassen. Sie blieb länger auf der Insel, als ihre Eltern in Deutschland befürchteten, dass etwas nicht stimmte, und schließlich zog Steve nach Frankfurt, um ihr nahe zu sein.

Dort studierte Christine Germanistik und arbeitete nebenbei als Model, während Steve versuchte, Fuß in einem fremden Land zu fassen, das er nicht sprach. Ein Jahr später heirateten sie und begannen ein gemeinsames Leben, das von leidenschaftlichen Auseinandersetzungen und intensiven Versöhnungen geprägt war.



Nach neun Jahren Beziehung erfüllte sich ein lang gehegter Traum: die Weltreise. Sie besuchten Indien, Nepal, Thailand, Sumatra und Bali, ließen sich von der Vielfalt der Kulturen berauschen und erlebten Abenteuer, die sie nie vergessen werden.

Während einer Trekkingtour geriet Christine in Treibsand, wurde von einem fremden Reisenden gerettet und erkannte, wie sehr sie in den Momenten der Unsicherheit eigenständiger und wacher geworden war. In Goa stieß sie jedoch in Steves Rucksack auf Liebesbriefe einer anderen Frau. Die Entdeckung zerbrach das Vertrauen, das sie jahrelang aufgebaut hatten. Steve gab zu, dass er schon länger Affären geführt habe, teilweise sogar mit Frauen, die Christine kannte.

Trotz des Schmerzes erklärte sie, dass Steve nach wie vor zu den Menschen gehöre, die sie am tiefsten geliebt habe, wenn auch nun eher als Bruder oder guter Freund.



Der Wendepunkt kam auf Bali, wo Steve über das Alltägliche in Deutschland klagte und Christine klar wurde, dass sie sich selbst vernachlässigte, um ständig für sein Wohl zu sorgen. Sie entschied sich, die gemeinsame Traumreise zu beenden und verließ ihn mitten im Urlaub.

Steve fiel in eine tiefe Depression und zog nach Australien, während Christine ihre Reise alleine fortsetzte und ein Jahr lang durch Asien zog. Zwei Jahre später trafen sie sich in Thailand wieder - nicht mehr als Ehepaar, sondern als Freunde, die einander spielerisch neue Bekanntschaften vorstellten. Diese neue Beziehungsebene erwies sich als heilsam, und bis heute bleiben sie in Kontakt, unterstützen einander, wenn es nötig ist. Christine betont, dass Partnerschaften nicht zwangsläufig bis zum Lebensende halten müssen.

Sie hinterfragt die monogame Norm und spricht offen über ihre zweite Ehe, in der sie sich nach einigen Jahren Affären wünschte, um die verschiedenen Facetten von Liebe und Beziehung zu erforschen. Die Geschichte von Christine und Steve zeigt, dass Liebe, selbst wenn sie sich wandelt, niemals vollständig verschwindet, sondern neue Formen annehmen kann, wenn Ehrlichkeit und Selbstreflexion die Basis bilden





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