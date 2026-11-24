Leser diskutieren über eine Pkw-Maut, Vignetten, Zweckbindung der Einnahmen und mögliche Kosten für Pendler.

Ein Gutachten bringt eine Pkw-Maut wieder ins Gespräch. Unsere Leser diskutieren über einfache Modelle, fehlende Kontrolle und Belastungen für Pendler. Kommt die Pkw-Maut doch noch?

Ein Gutachten zur Finanzierung der Autobahn GmbH untersucht, wie viel Geld eine kilometerabhängige Gebühr für deutsche Autobahnen einbringen könnte. Das Bundesverkehrsministerium betont allerdings, dass die Einführung einer Pkw-Maut derzeit nicht geplant sei. In der FOCUS-online-Community wird dennoch munter dazu diskutiert. Viele Leser befürworten eine einfache Jahresvignette, während andere zusätzliche Abgaben ablehnen und nach dem Verbleib bisheriger Steuereinnahmen fragen.

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Einige warnen zudem vor hohen Kosten für Berufspendler und mehr Verkehr auf Landstraßen. Das Stimmungsbild in der Community ist sehr gespalten. Ein Drittel der Leser befürwortet eine Pkw-Maut. Aber: Diese Leser lehnen ein kilometerabhängiges Modell ab.

Stattdessen schlagen die Leser eine digitale Jahresvignette nach Schweizer oder österreichischem Vorbild vor. Diese sei unkomplizierter und belaste Menschen mit langen Arbeitswegen weniger stark. Wichtig ist ihnen, dass deutsche und ausländische Autofahrer dieselben Gebühren zahlen und das Geld ausschließlich in Straßen, Brücken und Tunnel fließt. Zur Einordnung: In Österreich und der Schweiz ist eine solche Vignette etabliert.

Auch Deutschland könnte grundsätzlich ein entsprechendes Modell einführen. Allerdings müsste es europäisches Recht beachten. Der Europäische Gerichtshof stoppte die frühere deutsche Pkw-Maut 2019, da die geplante Entlastung deutscher Fahrzeughalter ausländische Autofahrer benachteiligt hätte.

„Autobahnmaut? Bin ich voll dafür. Aber dann bitte einfach und wirksam. Pauschal eine Vignette für alle.

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Am besten nach Schweizer Vorbild. Eine Jahresgebühr, meinetwegen 50 oder 100 Euro. Für alle, für jeden, der auf die Autobahn fährt. Ganz unkompliziert.

Zahlbar online oder an Raststätten, Kennzeichen digital hinterlegen, fertig ...

“„Autobahnmaut ist lange überfällig und wäre so einfach einzuführen. Einfach digitales Pickerl auf Basis von Autonummern wie in der Schweiz … aber wir machen zum zweiten Mal ein bürokratisches Monster draus … Wetten? Fürs Scannen der Autonummer kann man die bestehende Lkw-Infrastruktur nutzen … fertig.

“ Andere Leser halten dagegen: Sie verweisen auf die bestehenden Einnahmen aus Kfz-Steuer, Kraftstoffsteuern und Lkw-Maut. Sie fragen, warum Straßen und Brücken trotzdem vielerorts sanierungsbedürftig sind. Einige vermuten, dass Einnahmen zweckentfremdet werden, und fordern mehr Transparenz über deren Verwendung. In der Tat fließen Kfz- und Energiesteuern grundsätzlich in den Bundeshaushalt und sind nicht vollständig für den Straßenbau reserviert.

Für die Lkw-Maut gelten dagegen besondere Finanzierungsregeln. Seit ihrer Einführung 2005 hat der Bund daraus mehr als 100 Milliarden Euro eingenommen.

„Von den Einnahmen aus Kfz- und Mineralölsteuer wird nur ein Drittel für den Straßenbau verwendet, zwei Drittel verschwinden im allgemeinen Haushalt. Vor diesem Hintergrund ist die Forderung, die Autofahrer sollten endlich mal für die Straßennutzung zahlen, ziemlich dreist.

“„100 Milliarden Mauteinnahmen seit 2005, das sind 7,6 Millionen pro Autobahnkilometer. Trotzdem ist vieles marode. Zuzüglich ca. 60 Milliarden durch Mineralölsteuer und Kfz-Steuer pro Jahr. Also insgesamt ca. 100 Millionen pro Autobahnkilometer in 20 Jahren.

Das Geld ist überallhin geflossen, nur nicht in den Straßenbau.

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“„Das Verkehrsministerium sagt, eine Pkw-Maut sei gar nicht geplant, lässt aber trotzdem verschiedene Modelle prüfen. Irgendwie wie jemand, der behauptet, keinen Urlaub zu planen, aber schon mal Flüge und Hotels vergleicht. Vielleicht ist es ja nur Vorsorge, aber ein bisschen widersprüchlich klingt das schon.

“Andere Leser warnen vor den Mehrkosten insbesondere für Berufspendler. Der FOCUS-online-Artikel rechnet vor, dass bei einer einfachen Fahrtstrecke von 50 Kilometern und einer Maut von zehn Cent pro Kilometer jährlich 2200 Euro zusätzlich anfallen könnten. Eine Modellrechnung, noch keine geplante Gebühr. Einige Leser sorgen sich zudem, dass Autofahrer auf mautfreie Landstraßen ausweichen und dadurch Ortschaften stärker mit Lärm und Abgasen belasten würden.

„Es ist eine Strafe für Berufspendler. Wer für seinen Arbeitsplatz täglich weite Strecken zurücklegen muss, wird einseitig zur Kasse gebeten.

“„Eigentlich ist man doch laufend bemüht, die Unfallgefahr zu reduzieren. Die Maut wäre ein großer Rückschritt für diese Bemühungen. Es ist eine steigende Unfallgefahr. Landstraßen weisen statistisch ein deutlich höheres Risiko für schwere Unfälle auf als baulich getrennte Autobahnen.

“„Man hat höhere Lärm- und Abgasbelastung in Ortschaften. Der Ausweichverkehr führt mitten durch Wohngebiete und belastet die dortigen Anwohner. Gerade das wollte man doch eigentlich immer vermeiden. Was gibt es jetzt schon allein für eine Fülle an Rechtsverfahren nur wegen dem Lärm.

Ein absolut absurdes Vorhaben.

“ Die übrigen Beiträge bündeln ironische oder themenferne Reaktionen sowie einzelne Einwände, die keiner der großen Perspektiven folgen. „Der Überwachungsstaat schlägt zu. Bei digitalen, streckenbezogenen Systemen wie Kennzeichenscanning oder GPS fallen massenhaft Bewegungsdaten an, was Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der Erstellung von Bewegungsprofilen weckt.

“Diskutieren Sie mit: Sollte Deutschland eine Pkw-Maut einführen – und welche Entlastung müsste es dafür an anderer Stelle geben? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Die zitierten Kommentare geben ausschließlich die Meinungen unserer Leser wieder und wurden inhaltlich nicht verändert. Analyse und Strukturierung erfolgen mithilfe Künstlicher Intelligenz. Die zusammenfassenden Texte und Einordnungen sind redaktionell bearbeitet.