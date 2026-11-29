Zwei Autos stoßen bei Schömberg frontal zusammen. Die Feuerwehr muss alle vier Insassen aus den Fahrzeugen befreien. Für eine Frau kommt jede Hilfe zu spät.

Zwei Autos stoßen bei Schömberg frontal zusammen. Die Feuerwehr muss alle vier Insassen aus den Fahrzeugen befreien. Für eine Frau kommt jede Hilfe zu spät.

Schömberg - Eine Frau ist bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Schömberg ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden schwerstverletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte hätten alle vier Insassen mit hydraulischem Gerät aus den Fahrzeugen befreien müssen. Dazu seien die Dächer beider Autos abgetrennt worden.

Advertisement

Zwei Rettungshubschrauber wurden zur Unfallstelle gerufen. Die Frau starb noch vor Ort, die drei anderen Verletzten wurden in Kliniken gebracht. Notfallseelsorger betreuten Einsatzkräfte und Menschen aus dem Umfeld der Unfallopfer. Ein Gutachter wurde zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen.